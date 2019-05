Vitória de Karim Aïnouz em Cannes reforça defesa do cinema brasileiro

Karim Aïnouz, 53 anos, se tornou, nesta sexta-feira (24), o primeiro cineasta cearense a conquistar um prêmio no Festival de Cannes, na França. O diretor venceu a mostra "Um Certo Olhar" com o seu novo longa-metragem "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão". Nomes destacados do cinema no Ceará, ao comentar a vitória do cineasta, entendem que a premiação fortalece a resistência do cinema nacional.

Foi a primeira vez que um brasileiro venceu essa categoria, uma espécie de competição paralela à Palma de Ouro. O filme vencedor é uma adaptação do livro homônimo da escritora pernambucana Martha Batalha que discute a opressão social imposta às mulheres. No elenco, está a atriz Fernanda Montenegro, a quem o diretor homenageou durante a premiação.

Karim também dedicou a conquista à "vivacidade do cinema brasileiro" e disse que o Brasil está passando por um "momento de intolerância muito forte", com "ataques gigantescos" à cultura e à educação.

Silvero Pereira expressou emoção pela conquista inédita de Karim. O ator cearense está no elenco de "Bacurau", filme que concorre à Palma de Ouro. "É lindo e emocionante ver um cineasta cearense conquistar um prêmio como esse. Karim, pra nós, já é uma grande referência com obras fortes e marcantes. Suas histórias são contadas de modo que nos identificamos e nos envolvemos com as personagens. Estou muito orgulhoso dessa conquista", disse.

Elenco, diretor e produtores divulgam o filme “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão” no Festival de Cannes AFP

Na leitura do cineasta Armando Praça, a conquista de Karim vem em um "momento propício", em razão dos empasses envolvendo a Ancine (Agência Nacional de Cinema), que paralisou o financiamento de novas obras cinematográficas. O diretor de "Greta", que estreou no Festival de Berlim em fevereiro, acredita que esse reconhecimento possa servir de alerta.

"Diante de todas as ameaças que a profissão artística brasileira vem sofrendo, talvez, esse reconhecimento seja uma demonstração internacional do quão criativa e capaz é nossa produção cinematográfica. Espero que isso sirva para alertar as pessoas de uma maneira geral de que temos um cinema superpotente e não podemos deixar isso acabar ou ser ameaçado, como está acontecendo", considera.

A avaliação do diretor do Cine Ceará, Wolney Oliveira, vai no mesmo sentido. Considerando conquista como "fundamental para o cinema cearense", ele também observa que a premiação recoloca a produção brasileira em destaque no mundo. "Estamos em um momento muito difícil para o cinema brasileiro. Recentemente a Ancine passou um tempo parada e ainda continua, não sabemos a repercussão disso. A vitória do Karim é fundamental, porque é um reocnhecimento internacional de cineasta nosso. Mostra que temos grandes cineastas", comentou.

Aïnouz atua desde 2013 como tutor na Escola Porto Iracema das Artes, vinculada ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Lis Paim, coordenadora do Laboratório de Cinema do equipamento, destaca a atuação de Karim na formação da nova geração do cinema no Estado. "Karim ajudou a pensar esse laboratório conosco, é professor de vários jovens aqui no Ceará e faz isso por paixão. É um trabalho que ele não larga, mesmo tendo uma carreira internacional", considera.

A premição foi recebida com excitação pela equipe da escola. "É um motivo de orgulho ter ele como professor aqui no Ceará. É a coroação de uma carreira que ele vem desenvolvendo há muito tempo e que faltava um reconhecimento como esse", disse.

Destaques da filmografia

Madame Satã (2002)

Drama biográfico do lendário transformista João Francisco dos Santos, o filme foi a estreia de Karim em Cannes. Destaque na carreira do ator Lázaro Ramos, o longa integra a lista de 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, conforme lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema

Céu de Suely (2006)

Hermila, uma jovem de Iguatu, tentar melhorar de vida em São Paulo, mas é forçada a voltar à terra natal e é abandonada pelo namorado. Diante da desesperança, ela busca escapar da solidão e decide rifar seu corpo

Praia do Futuro (2014)

Destaque na carreira de Wagner Moura, o longa também deu projeção a Jesuíta Barbosa. Ele é um jovem que migra para a Alemanha em busca do irmão, um salva-vidas, que se aventurou em Berlim e se apaixonou por um amigo

A Vida Invisível de Eurídice Gusmão (2019)

Ambientado nos anos 1940, o filme mostra duas irmãs que se separam após dividir uma realidade marcada pelo patriarcado. As duas buscam se encontrar ao longo dos anos