Vitor Kley canta sucessos em Fortaleza, neste sábado (7)

Desde que se tornou sucesso nas rádios e serviços de streaming pelo País com a canção "O Sol", ainda em 2017, o gaúcho Vitor Kley viu pela frente o caminho de ascensão na música. Enquanto havia o questionamento de ele carregar o status de "homem de uma canção só", muito comum entre os novos artistas, o jovem de 25 anos conseguiu expandir-se: lançou disco e emplacou outros hits como "Morena" e "Pupila".

Aqui em Fortaleza, por exemplo, já havia feito apresentação no início da carreira, mas viu um mar de gente se reunir para conferi-lo no palco, no início deste ano, na Praia de Iracema.

Agora, de volta à capital cearense, ele chega ao projeto Som do Mar, promovido pelo Beach Park, neste sábado (7), na Vila Azul do Mar. Na programação do evento, também se apresenta o DJ Thiago Camargo, além da banda Two Folks.

Sobre Fortaleza, o artista afirma ter um sentimento especial. Se antes a sensação era de alcançar públicos específicos, aqui é um dos lugares onde se sentiu acolhido pelas mais diversas faixas etárias."Foi diferente ver toda aquela galera e um marco muito grande na minha carreira. Tudo chegou para nós, eu e minha equipe, como uma sensação de que nosso som tá se espalhando", diz.

De pequeno

Ganhar o mercado da música, no entanto, não aconteceu de forma aleatória para ele. Em entrevista ao Verso, o cantor deixou claro, entre risos e frases muito gratas, como o sonho de viver disso sempre esteve presente.

"Eu já escrevia minhas canções na época da escola e todo mundo queria ouvir. Era um outro momento, claro. A galera que ouvia meu som, quando eu tocava em barzinho, já via e já pedia em guardanapos o que queria que eu tocasse, por exemplo", conta sobre o início, como quem sabe valorizar os feitos conquistados até então.

Hoje em dia, ele revela, admira a possibilidade de tocar um quantidade quase incalculável de pessoas tocadas pelos escritos dele. Se antes, na maioria das vezes, chegava próximo de um microfone para entoar canções de outros, passou a ter a possibilidade de ser apreciado pela qualidade própria na área.

"Você vê que existe a conexão com as coisas que escreve, os fãs também vivem tudo isso e é muito bonito. Também vi que esse som alcança as mais diferentes faixas etárias, as pessoas mais velhas e as crianças".

Foi assim também, neste processo, que viu a maturidade surgir, tanto na vida como profissionalmente. Com as mudanças naturais - saída do ambiente escolar, experiências amorosas e a inclusão na rotina de shows foram algumas delas - ele notou a percepção mudar. Isso, inclusive, acabou influindo nas composições, algo pelo qual sempre foi bastante apaixonado.

"Escrevia mais coisas da minha idade, e o cara vai crescendo, então são outras vivências. Tudo vai tomando forma diferente. Conheci muita gente nesse meio tempo, uma galera que escreve umas coisas mais cabeça, e acabei passando isso para a realidade e o que produzo", conta.

Nesse ponto, de se conhecer como músico, também viu como acabou sendo influenciado pelos mais diversos estilos musicais para formar uma identidade própria. Quando criança, escutava em casa parte da MPB com as preferências da mãe. Do pai, teve o contato com o pop e o rock produzidos internacionalmente. Atualmente, ele explica, tudo se misturou de uma forma ordenada.

"Chega a ser muito difícil escolher um rótulo. Eu sou um pouco de tudo", brinca. "Sempre escutei muito de rock, muita coisa internacional, então essa conexão foi algo muito natural. Além disso, minha mãe tocava muita coisa da música brasileira para mim, então é algo que guardo no meu coração".

Momento

Para além de entender como se formou como artista, o meio atual , dividido entre o público e o mercado, também foi algo que faz Vitor Kley pensar profundamente.

Na onda do sucesso em plataformas como o Youtube e os streamings, o cantor é daqueles que acreditam na mudança clara no meio da música, tanto para quem consome como para quem está do outro lado.

"É tudo muito diferente do que se vivenciava antes, sobre isso não existe dúvida. A maneira que se produz um disco é diferente e toda essa conectividade também faz com que o contato com quem me acompanha seja diferenciado", opina.

Atualmente, Vitor acumula mais de 170 mil inscritos no canal do Youtube, um milhão de seguidores no Instagram e mais de 200 milhões de visualizações no clipe de "O Sol".

"É muito maneiro sentir todo esse carinho", confirmou. Para ele, esse é um dos lados bons de todo esse acesso: ter contato mais fácil com quem acompanha o trabalho dele.

Em Fortaleza

Mesmo já tendo estado por aqui em ocasiões anteriores, Vitor Kley se diz animado ao ter a oportunidade de voltar a terras cearenses.

Ainda em divulgação dos recentes sucessos, ele conta que a apresentação tem uma vibe tranquila, de apreciar a energia da praia, e de se deixar envolver pelas letras que falam de amor e felicidade. "Estamos chegando no fim da turnê agora, então o show é bem parecido com o último feito". Segundo o gaúcho, a receptividade sentida por aqui é um dos motivos pela opção em manter os grandes hits no repertório do show.

Por fim, ele também parece fazer questão de demonstrar gratidão. "A vontade que dá é de estar no meio do público. Quem sabe não faço isso um dia?", questionou, aos risos, reiterando a expectativa para reencontrar o público deixado em Fortaleza.