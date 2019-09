Vila Pet: de concurso, adoção a vacinação gratuita; evento no Iguatemi deve reunir 13,5 mil pessoas

A segunda edição do Vila PET – Feira de Exposições e Entretenimento para Pequenos Animais acontece de 27 a 29 de setembro, no estacionamento do Shopping Iguatemi, com entrada gratuita. O evento contará com a realização de concurso, serviços de vacinação, adoção e palestras. A expectativa é de reunir cerca de 13,5 mil pessoas nos três dias, entre donos de pet, empresários e visitantes.

O encontro idealizado pela União Comunitária Jacira Mendes Oliveira (UCJMO) tem a intenção de alcançar cada vez mais o público fã dos pequenos animais, as áreas de comércio, indústria e serviços do setor Pet. “Queremos aproximais as pessoas desses pequenos animais, que são adotados pela população das diversas faixas etárias, classe e renda”, explica Carla Regina, da organização do evento.

Outro objetivo dos organizadores do Vila Pet é capacitar e atualizar os profissionais para atuar no mercado com as novidades e tecnologias existentes, promover a sustentabilidade dos negócios existentes no Ceará proporcionando o seu desenvolvimento e crescimento, além da conscientização da responsabilidade social do empresário e da população acerca do tema - animais.

A estrutura do evento incluirá a coleta seletiva de resíduos sólidos e reaproveitamento de materiais, a exemplo de lonas, papéis e madeiras para a construção de acessórios para animais carentes

O projeto 2019 contempla uma feira de exposições, workshops e palestras, além de exposição para a adoção de animais abandonados atendendo aos objetivos estatutários da instituição.

Uma estrutura que promove a acessibilidade da população idosa, com deficiência ou dificuldade de mobilidade será montada, incluindo ainda a coleta seletiva de resíduos sólidos e reaproveitamento de materiais, a exemplo de lonas, papéis e madeiras para a construção de acessórios para animais carentes.

Serviço:

II Vila Pet - Feira de Exposições e Entretenimento para Pequenos Animais

Local: estacionamento do Shopping Iguatemi

Datas: 27 a 29

Horário: 16h às 20h

Entrada: gratuita