Veja dicas para ser um viajante sustentável

O desejo de ter uma vida mais sustentável é uma realidade no Brasil. Porém, de acordo com pesquisa realizada pela Booking.com, plataforma de reservas de acomodações, 35% dos viajantes não sabem como tornar sua viagem mais sustentável. Além disso, 86% dos viajantes brasileiros afirmam que teriam mais chances de reservar uma acomodação já sabendo que ela segue práticas sustentáveis, mesmo se não estivessem procurando por uma.

As práticas podem ser com ações simples, como as indicadas neste infográfico.