Uma visita aos bastidores dos Estúdios Globo

Quanto de esforço e investimento é necessário para construir um cenário típico das telenovelas? A resposta é difícil de mensurar ao certo. Em "Amor de Mãe", folhetim da faixa das 21h da TV Globo, uma rápida visita aos estúdios e locações montadas para as gravações já evidencia algo óbvio: construções detalhadas e grandiosas criam uma atmosfera que retrata uma narrativa ainda mais crível diante dos telespectadores.

Na última quarta-feira (15), logo após um evento de lançamento também realizado em meio aos ares globais, pudemos ver de perto parte da estrutura montada para a novela escrita por Manuela Dias. Junto de mim, outros jornalistas de veículos nacionais também acompanharam o funcionamento dos bastidores e do Bairro do Passeio, imaginado de forma ficcional para a telenovela, que têm grande influência no que é visto todos os dias nas telinhas.

Um grande viaduto foi construído na cidade cenográfica para compor o Bairro do Passeio Mylena Gadelha

Parte disso se deve, especialmente, ao Módulo de Gravações 4, ou só MG4. Em agosto do ano passado, ele foi aberto e anunciado pela emissora como o maior complexo de produção de conteúdo da América Latina. Fazendo jus ao título, foram mais de R$ 200 milhões investidos no espaço e cinco anos de montagem.

Primeiro produto

"Amor de Mãe" é o primeiro título produzido dentro das novas dependências da Globo. Na história, três protagonistas com o peso de Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo carregam as dificuldades e belezas da maternidade. Não faltou repercussão para debater a estética da novela.

Para a atriz Clarissa Pinheiro, que interpreta a doméstica Penha e participou da visita dos jornalistas aos estúdios para um bate-papo sobre a produção, tanto o espaço das gravações como a condução do roteiro de Manuela, realizado de forma cinematográfica, tem feito diferença no resultado. Durante a conversa descontraída, quando sentou, aos risos, para contar os detalhes seguintes da história da qual faz parte, Clarissa ressaltou o clima animado por trás das câmeras e contou do esforço para manter uma atmosfera leve fora de cena.

Parte do cenário da novela Mylena Gadelha

"A experiência vivida dentro do set, entre todo nosso elenco tem sido muito boa. Temos um clima de respeito, sabe?", comenta ao refletir sobre o diferencial da trama. Momentos antes, ela descansava da rotina de gravações ao lado dos atores Murilo Benício, Nanda Costa e Douglas Silva, em um local descrito como "oásis", onde os artistas podem relaxar, estudar os textos ou até mesmo dormir.

"É um ambiente muito feliz o que construímos aqui dentro e tudo influencia para o resultado do trabalho. Nosso diretor também tem esse cuidado, sabe o nome de todo mundo, olha no olho de cada um e cria essa sensação de humanidade", opina ao também ressaltar a importância dessa liberdade para entregar algo novo.

Grandiosidade

A passagem pela cidade cenográfica também rendeu curiosidades. Entre as divisões do que fica no estúdio e o que é gravado fora dele, é interessante reparar como os cenários se assemelham a paisagens reais.

Cenário da novela 'Amor de Mãe' Mylena Gadelha

No tal "Bairro do Passeio", o restaurante da personagem Thelma, mãe de Danilo que sofre com o diagnóstico de um aneurisma, é completo. Mesas dispostas, cardápio à frente e câmeras espalhadas evidenciam que a presença de uma equipe por ali é constante, mas a sensação é a de estar em lugar onde se poderia sentar e pedir alguma refeição.

"Amor de Mãe" pode ser definida como um exemplo de sucesso na televisão. Se a intenção é renovar a faixa das nove entregando a qualidade como carro-chefe, então não se pode negar que tudo foi pensado nos mínimos detalhes.