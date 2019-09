Um passeio por Pasárgada, no Irã, inspirado na leitura do mais famoso poema de Manuel Bandeira

Ainda muito jovem e no início de minha adolescência, li, decorei e recitei inúmeras vezes o poema de Manuel Bandeira, "Vou-me embora pra Pasárgada", quase sempre para mim mesmo. E meu eu se encantava com aquele sonho.

Ficou no meu imaginário, porém, que aquele lugar paradisíaco deveria existir somente na cabeça fértil do poeta. Qual foi minha surpresa quando descobri que, de fato, o ambiente existia. E era na Pérsia, atual Irã. Jurei a mim ir visitar um dia.

Foram muitos anos reunindo informações que me chegavam dos livros, passeios e de minha última e atual profissão, agente de viagens. Cada vez me dava mais gana. Aprendi tudo que podia sobre a Pérsia, sobre Ciro o Grande, sobre os Aquemênidas. E me fascinava saber que Pasárgada tinha sido a Capital do Primeiro Grande Império multicultural da Ásia Ocidental. Um território para ser fartamente explorado devido à cultura.

Entrada de Pasárgada, primeira capital do Império Persa Foto: Paulo Cavalcante

Aprendi que a Pérsia (Irã) é pura arte, com uma arquitetura especialmente bela, com mesquitas, palácios e tumbas recobertas ora por cerâmica espetacular, ora por pedaços de espelho geometricamente cortados e de rara beleza.

Fiquei sabendo também que é berço de centenas de poetas, como Hafez (o mais lido até hoje no mundo), Saadi, Omar Khaian, Rudaki, entre outros; que tem ruínas de cidades monumentais, como Persépolis, fundada por Dario I, toda construída em mármore; túmulos escavados em rochas, como em Petra; templos de fogo dos Zoroastras (antiga religião da Pérsia), e muito mais.

Lembranças

Preparei a primeira viagem tendo somente eu e um casal de amigos, e em tudo lembrava o Manuel Bandeira. A cada passo, cada atravessamento, ia sempre exaltando sua imaginação genial. Na sua solidão, ele se sentiria "amigo do rei". Este rei era Ciro, Dario, Xerxes, todos com suas estripulias históricas, e que dava um sabor especial aos sentimentos.

Riqueza do Irã pode ser percebida em diversidade de monumentos espalhados pelo País

Ou teria "a mulher que queria na cama que escolheria", e que se poderia ver nas belas farsis, com seus cabelos tapados pelo hijab islâmico e nas cadeiras-camas espalhadas sob árvores e bares. E sonharia com "a existência de aventura e de tal modo inconsequente...".

Mas o que mais impressionava era "E quando estiver cansado/Deito na beira do rio/Mando chamar a mãe - d'água". Naquele deserto árido e pedregoso, podia mesmo imaginar uma miragem. "Pra me contar as histórias/Que no tempo de eu menino": não era "Rosa que vinha me contar", era nossa guia Azad Kazemi, que carinhosamente chamávamos de Azi.

De lá para cá, tenho acompanhado vários grupos ao Irã, e mandado outras muitas pessoas, que também têm o sonho de interagir com a história e com a diversidade do nosso maravilhoso planeta, a partir do contato com a literatura e outras formas de arte que não cansam de encantar.