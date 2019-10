TV Verdes Mares Cariri festeja aniversário nesta terça (1), com dez anos de dedicação ao Cariri

Ainda era 1º de outubro de 2009 quando a primeira transmissão da TV Verdes Mares Cariri foi ao ar, com sede em Juazeiro do Norte. A premissa era simples: trazer a essência do povo da região para as telinhas. Hoje, exatamente dez anos depois, uma mistura de orgulho e planos ousados parece ser a peça-chave para os que ajudaram a construir - e também consolidar - uma história de sucesso nos mais de 66 municípios atendidos pela emissora, a 122ª afiliada da Rede Globo de Televisão no Brasil. Dia de celebrar a conquista de dois telejornais locais próprios, CETV 1ª e 2ª edições, a equipe com quase 50 integrantes e o sucesso do reconhecimento. O que mais estaria por vir?

Para o questionamento sobre o futuro, sabe-se bem o quão aguardado ele deve ser, segundo os próprios realizadores. Atualmente, de acordo com o diretor de jornalismo da TV Verdes Mares, Gustavo Bortoli, o momento é de exaltar a força adquirida e trazer ainda mais a essência do que já foi pensado.

"Agora, estamos na fase de consolidação, claro. Quando olhamos para a frente, pensamos em dois aspectos: dar cada vez mais condição para que o Cariri esteja ao vivo, com os repórteres na rua, e também incorporá-lo ainda mais à internet", afirma.

E para estabilizar essa realidade atual, o esforço foi coletivo. Paulo Henrique Rodrigues, editor temático e coordenador de jornalismo da TV Verdes Mares Cariri, constitui uma das partes desse todo. Integrante da equipe desde o primeiro dia de exibição, ele viu a carreira de jornalista ganhar vida fora do Ceará, mas voltou para o Crato com o desafio de tornar a nova etapa proposta para a televisão uma realidade. Anos depois de deixar as terras cearenses pelo Rio Grande do Sul, as portas se abriram e casaram com a vontade de trabalhar mais próximo da residência dos pais.

"Foi justamente em 2009 quando tive essa oportunidade. Participei da seleção para a TV e logo depois recebi a ligação, ainda lembro muito bem disso. Nessa época, eu estava recomeçando aqui também e fui aprendendo diariamente", explica ao reconhecer também a experiência como algo ousado. Lembrando do início, faz questão de ressaltar a evolução própria e também do projeto como um todo. "Digo sempre que aqui eu tive várias oportunidades que talvez eu não tivesse em outras emissoras".

Se antes a programação produzida inteiramente no Cariri era mais limitada, agora ela tem ganhado cada vez mais espaço. No começo, segundo mostram os relatos de Rodrigues, apenas um produto local era oferecido ao público. Um bloco do CETV 1ª edição era transmitido diretamente de Fortaleza, enquanto no estúdio a espera era por fazer os três blocos seguintes com um foco inteiramente local. "O mais legal foi nesse ano a gente assumir o jornal por inteiro e bancar a edição cheia com as notícias do Cariri", conta PH Rodrigues.

Enquanto isso, na frente das câmeras, sempre existiu quem desse a cara ao telejornalismo produzido pela emissora. Paulo Ernesto Arrais viu os primeiros passos e continua até hoje. "A implantação foi algo bem rápido, alguns diretores vieram para escolher tudo, por exemplo", esclarece ele, atualmente âncora da segunda edição do CETV, que fez estreia em outubro de 2017.

Parte do todo

Como se não bastasse integrar parte do grupo de telejornalismo, Paulo Ernesto se viu curioso, inclusive, pelo processo de construção. Os olhos brilhavam na época de montagem da sede e, de repente, acompanhar cada parede se erguendo virou parte de uma rotina com sensação de pertencimento. "Era engraçado porque, ao invés de ir para casa, eu ficava olhando tudo, os trabalhadores, vendo os espaços surgindo, os estúdios. Acompanhei as coisas desde o comecinho".

Como um reflexo também da região a qual se propõe retratar, a TV Verdes Mares Cariri vivenciou as adaptações como quem passa pelo tempo. Em um balanço, fica o que cada um foi capaz de agregar ao todo. "Fomos trazendo novos profissionais como parte desse crescimento. Teve gente que passou, se adaptou ou até mesmo fez uma participação rápida nessa história", opina Paulo Ernesto.

Para Gustavo Bortoli, trazer o reconhecimento do povo às telas e criar vínculos com todos os lugares do Estado é algo único.

"A região do Cariri é obviamente muito importante, seja na questão cultural ou econômica. Foi baseado muito nisso que surgiu esse projeto do Sistema Verdes Mares. É um espaço aberto naquela época para os que vivem ali se enxergarem com mais frequência", reforça.

Trazer ainda mais do povo cearense em cada minuto de tela continua a ser o objetivo mais grandioso de um projeto ainda audacioso.