TV Diário estreia nova grade de programação nesta segunda-feira (2)

Para finalizar o ano com uma proposta diferenciada, a TV Diário investiu em novos programas, mudanças na identidade visual e uma aposta clara na agilidade do cotidiano do telespectador. Nesse meio, as vertentes do jornalismo, do esporte e do entretenimento seguem fortalecidas no pilar do regionalismo. Tudo isso surgirá nas telas a partir desta segunda-feira (2), com a estreia da nova programação da emissora cearense.

Ao todo, mais 11 atrações serão lançadas na grade oficial. Com nomes definidos estão Conexão CE, Roteiro Possível, Moda 360, UPlay, Levanta Poeira, Xô Dizer, Fora da Caixa, Tarde Livre e Sons da Casa. Enquanto isso, os outros dois confirmados devem ser divulgados em breve.

Evidenciando a adaptação, o conteúdo jornalístico se desenvolve por meio de programas já conhecidos pelo público. O Diário na TV, por exemplo, permanece com meia hora de duração na semana e, aos sábados, cede espaço para boletins. Informativos que darão o tom mais direto e rápido para as notícias do fim de semana.

Para deixar o telespectador bem informado, a área de jornalismo está mais dinâmica, em todos os noticiários: Diário na TV, Diário Regional, Comando 22, Rota 22 e boletins nos fins de semana Helene Santos

No Comando 22, seguindo de segunda-feira a sábado, a cobertura dos acontecimentos policiais em todo o Estado ganha destaque com mais de duas horas de duração. No mesmo gênero, o Rota 22 se mantém durante as tardes de segunda a sexta-feira. Já o Diário Regional assume formato de revista, aos domingos, às 6h30min. Abordará questões relativas ao desenvolvimento do interior cearense.

Na área esportiva, o programa A Grande Jogada volta para o horário da manhã, a partir de 11h20, de segunda a sexta-feira. A atração diária segue com cobertura em tempo real das atividades dos clubes locais, além de trazer análises especializadas do time de comentaristas.

Entre os destaques, o programa A Grande Jogada volta para o horário da manhã, a partir de 11h20, de segunda a sexta-feira Helene Santos

Outros dois sucessos da casa vão mudar de horário. Silvino's Night e João Inácio Show passam a ocupar as noites de domingo a partir do próximo dia 8. Silvino Neves comandará a faixa das 19h e, na sequência, às 21h, João Inácio Júnior assume o comando do canal com o singular estilo, repleto de curiosidades e recebendo convidados das mais diversas áreas.

Os programas de Silvino Neves e João Inácio Júnior animarão as noites de domingo Bruno Gomes

Apostas

Ao adotar a tendência dos formatos mais enxutos, a TV Diário segue pesquisas que apontam para os novos tempos. De acordo com Ildefonso Rodrigues, diretor de Operações do Sistema Verdes Mares, a iniciativa de apostar em produções locais é marca registrada da TVD e deve continuar. "É uma programação para voltar às origens, ou seja, estamos buscando nossa essência, que é uma produção de conteúdo local, e estes são programas que têm a ver com nossa vertente, com o nosso "cearensês", como se diz na gíria do Estado", explica.

Retratar o cotidiano das comunidades fortalezenses e os acontecimentos factuais da cidade são um dos trunfos da nova grade. "Nós queremos tornar o jornalismo mais dinâmico, mais presente, de comunidade e que fala sobre questões voltadas aos moradores, aos bairros e aos personagens", diz o diretor. Ele ressalta ainda o fortalecimento de "um trabalho com as equipes de tentar discutir conteúdo e mostrar, além dos problemas, as soluções e boas histórias".

Para mesclar a parcela informativa com as atrações despojadas da programação, a equação de balancear os dois estilos também foi pensada minuciosamente pela produção. A montagem da nova grade incluiu o olhar para a multimidialidade contemporânea, conforme o diretor de Audiovisual do Sistema Verdes Mares, André Melo. "Vivemos um momento das plataformas de streaming, da web, que têm uma diversidade muito grande para oferecer para as pessoas, e o intuito da TV Diário hoje é esse, buscar uma programação diferente, tentando acompanhar a modernidade, mas sempre mostrando a sua raiz, a essência cearense", afirma André.

Sintonia

Uma das responsáveis pela nova cara, Iarla Carolina, supervisora de Programação, acredita em uma transformação de identidade e de troca entre quem assiste e quem produz: "A programação da TV Diário teve mudanças significativas", comemora. Segundo ela, as alterações mostram o comprometimento com um material atualizado e atento às plataformas modernas. "Temos um volume grande de programas novos, de alterações de horários, claro, com a intenção de sermos mais assertivos no tempo de duração. Muitas pessoas não dispõem de tanto tempo para assistir a programas longos. Essa rotina mais corrida das novas mídias também exige agilidade maior no que produzimos para nosso público", ressalta.

Entre o lançamento da grade e as gravações constantes, os novos apresentadores da TV Diário se reuniram em uma entrevista coletiva na última segunda (25). De retorno à antiga casa, Karine Mitre é a apresentadora oficial do Levanta Poeira, um dos consagrados programas de anos anteriores, que ganha espaço aos sábados, às 20h. "As pessoas falam comigo até hoje como se o Levanta Poeira ainda existisse. Foi algo tão marcante que a sensação é de que nunca finalizou", brinca Karine, ao citar os grandes nomes com quem já trabalhou na casa, como Wesley Safadão, por exemplo.

"O Levanta Poeira volta com esse formato original, inserindo a música, porém mais moderno e tentando unificar a internet com nossos quadros, além do viés social na nossa parceria com a Cruz Vermelha", explica. Karine revela preparar vários momentos nos quais a ajuda ao próximo deve estar em evidência no palco da atração.

Orgulho

Nas terças e quintas, a partir das 23h, Amadeu Maya mostrará, no Conexão CE, histórias importantes de cearenses que desbravaram o Brasil ou o mundo. "Estabelecemos a meta de fazer nosso conteúdo não apenas nos Estados Unidos ou na Europa, mas na nossa terra. Temos muitos trajetos inspiradores bem perto de nós e que nunca foram sequer notados. Vamos contar isso e esperamos que as pessoas acolham isso em casa".

Na opinião de Karine Mitre, a sensação é de orgulho e de expectativa positiva sobre o passo seguinte. "Muito bom ver carinhas felizes com essas novidades e esperamos sempre o melhor possível", conclui com um sorriso largo no rosto.