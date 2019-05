Turminha Diário retorna para telinha com episódio especial sobre Einstein e a Teoria da Relatividade

Exatamente um século depois do eclipse solar presenciado pelos moradores de Sobral, as homenagens sobre o fenômeno que foi capaz de comprovar a Teoria da Relatividade Geral, levantada pelo cientista Albert Einstein, se estendem em terras sobralenses.

Na onda das homenagens ao fato, a TV Diário preparou uma série de atrações que farão menção ao fato, tão importante na história cearense. A Turminha Diário traz o tema às telinhas, com a intenção de retratar uma história tão importante no estado do Ceará de forma lúdica e interessante para o público infantil. O especial vai ao ar nesta quarta-feira (29), por volta das 7h15.

Enredo lúdico

Ceminha, Zé, Marzinho e Bodim, personagens já conhecidos anteriormente na primeira temporada da turma, entram mais uma vez em cena com uma grande responsabilidade: trazer a opinião de especialistas em questões científicas.

Entretanto, continuam sem deixar de lado o já conhecido direcionamento por mostrar aspectos tipicamente cearenses, mostrando para os pequenos os aspectos comuns da cultura de grande parte do Ceará.

"O programa já vem desde a primeira edição mostrando uma turminha que viaja por todo o Ceará. Dessa vez, logo no início desse episódio, eles avisam aos pequenos que a visita é em Sobral. O intuito é comemorar esses cem anos do eclipse", explica Débora Roncalli, assistente de marketing do Sistema Verdes Mares.

Ainda de acordo com Débora, a segunda temporada da Turminha Diário deve trazer ainda mais questões científicas para a criançada. "Participação de professores da área de ciência, nutricionistas que vão falar sobre alimentação, teremos uma psicóloga falando sobre comportamento. São assuntos importantes para o desenvolvimento", explica.

Com adultos

Além do especial lançado nesta quarta-feira (29), um total de outros 30 episódios serão transmitidos nesta segunda temporada da produção. E, claro, com questões que também podem ser acompanhadas pelo público adulto.

"Nós trabalhamos com uma linguagem fácil para que as crianças entendam a história e façam parte do que está sendo contado. Porém também trazemos temas atrativos para os adultos, que acabam assistindo à Turminha ao lado dos filhos", diz Roncalli sobre o roteiro.

Serviço

Turminha Diário

Nesta quarta-feira (29), a partir das 7h15, na TV Diário.