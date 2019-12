Turmas de formação artística em Fortaleza encerram atividades deste ano revelando novos talentos

"Essa coisa de teatro vicia": até hoje, a frase ressoa no subconsciente de Ernane Pereira. A expressão saiu da boca de um colega durante uma mini-oficina de expressão teatral, no fim de 2017. Ao encerrar, a atividade aqueceu o desejo do publicitário de vivenciar mais experiências na área.

"Sempre gostei de frequentar o teatro enquanto público e tinha vontade de saber como são os bastidores, processos criativos e tudo mais. Mas também fui muito tímido e deixei essa característica me dominar", confessa.

Este ano, contudo, foi diferente. Ernane conheceu o Curso Livre de Práticas Teatrais (CLPT), do Coletivo Cangaias, e decidiu se desafiar. "Lembro de quando fiz a inscrição. Pesquisei e pensei: 'A galera parece bem profissional, vou mesmo sem experiência?'. Hesitei, mas me inscrevi, e foi uma das melhores decisões".

O artista é um dos vários profissionais que, neste fechar das cortinas de 2019, estarão ocupando diferentes tablados para ecoar saberes aprendidos durante o ano. É quando a cidade conhecerá novos rostos e talentos, de forma gratuita ou a preço simbólico. Nesse movimento, o Verso conversou com estudantes e professores de turmas de formação artística em teatro e dança de Fortaleza para qualificarem os percursos de aprendizados.

Superações

O curso no qual Ernane Pereira participou já vai para a quarta turma no próximo ano e tem como um dos fundadores o ator e diretor Luis Carlos Shinoda. Segundo ele, "apesar de ser um projeto novo em Fortaleza, estamos cada vez mais solidificando uma prática com proposta singular. Em 2019, tivemos boas experiências, e o espetáculo de conclusão é o resultado dessa maturidade".

O espetáculo derivado do curso do Coletivo Cangaias é reflexo de intensos mergulhos Tim Oliveira

A montagem é "Tempo de Retirada", trabalho que passeia pelas angústias presentes no dia a dia. Será encenado nos dias 14, 15, 21 e 22 de dezembro, às 19h, no TJA. No total, 11 alunos estão se formando na turma após estudar diversidade de técnicas. Ernane, vale sublinhar, assinará a primeira coautoria de dramaturgia, junto à aluna-atriz Eliana Coelho e o professor Rafael Barbosa. "Já tenho outras duas histórias com temática e personagens definidos, porém não escrevi nada ainda. Pretendo começar em 2020 e ver onde isso vai me levar", adianta o aluno-ator.

Experimentação

Quem também se lançou nas artes cênicas neste ano, contudo por meio do Curso Princípios Básicos de Teatro, do Theatro José de Alencar, foi o professor e pesquisador Humberto Torres. Esta é a primeira experiência dele no tablado, algo que, em suas palavras, tem sido "surpreendente".

"Esse é um ofício sério, que requer muita entrega. Ao mesmo tempo que é um trabalho como outro qualquer, há algo de mágico. Precisamos sempre reaprender a brincar, como as crianças que já fomos um dia. Desta vez, é uma brincadeira com propósito, que se foca no outro", sublinha.

Espetáculo “Toró”, de uma das turmas do Curso de Princípios Básicos de Teatro do TJA, traz à superfície novos nomes para a cena Tim Oliveira

Após fazer várias esquetes durante o ano, ele subirá ao palco como antagonista do espetáculo "Toró". A montagem é uma alegoria da luta pela sobrevivência da ancestralidade e da relação íntima com a natureza frente aos mecanismos de controle. "Acredito que 2020 continuará difícil para artistas e, por isso mesmo, precisamos estar produzindo, nos comunicando com a sociedade, disputando a cultura do País", conclama o ator.

Além de "Toró", com encenação marcada para este fim de semana (dias 14 e 15), outros trabalhos do CPBT ganharão as vistas do público, a exemplo de "Co.VIL" e "Maréa", frutos das três turmas do curso, nos turnos manhã, tarde e noite. Em números, 103 alunos serão formados pelo projeto. Conforme Neidinha Castelo Branco, uma das docentes da empreitada, "muitos de nossos ex-alunos se integram em uma nova geração de artistas inseridos nas atividades de teatro, dança, cinema e música em âmbito local, nacional e internacional".

Três montagens serão apresentadas no TJA fruto do curso realizado por meio do próprio Teatro Tim Oliveira

No posto de professora de teatro, ela ainda afirma, considerando esses tempos estranhos para a cultura no Brasil, que busca motivação quando olha para os alunos. "Digo que o momento é de grito. Os desafios são grandes e o que nos resta é resistir protestando, indo às ruas e, claro, por meio dos espetáculos".

Estímulos

No âmbito da Dança, os percursos se repetem. Jessi Almeida, por exemplo, já era bailarino quando decidiu ingressar no Curso Técnico em Dança do Porto Iracema das Artes. "Para mim, foi a experiência mais marcante no ramo, porque estamos o tempo todo sendo estimulados a pensar em diversas formas de dança. Fui muito aclamado, sinto que descobri outras milhões de potências no meu corpo e, ainda assim, sem perder o que já havia de vocabulário na área".

Curso técnico em Dança, do Porto Iracema das Artes, resulta, neste ano, em 14 espetáculos na Mostra de Artes do equipamento Alan Sousa

Ele integrará o corpo de artistas à frente de "Pintosas", um dos 14 trabalhos a serem apresentados na Mostra de Artes do Porto. De hoje até domingo, diferentes montagens, frutos de intenso trabalho (foram quatro horas por dia, cinco vezes por semana, ao longo de dois anos), dimensionarão o poder do movimento corporal, feito destacado por Andrea Bardawil, uma das orientadoras dramatúrgicas do curso, junto a Micheline Torres (RJ).

"Esta é a sexta turma a se formar e cada uma traz novos desafios. Sobretudo, num tempo em que tudo muda muito rápido, inclusive as relações entre as pessoas", diz. Ela salienta ainda que a formação em dança no Ceará, como um todo, tem um percurso que foi conquistado, passo a passo, pela classe artística. Ainda falta muito, mas hoje há um itinerário formativo consistente, de qualidade e acessível.

Espetáculo "Pintosas" imerge em questões da contemporaneidade Alan Sousa

"Inclusive, é necessário entendermos essa mostra final como apenas uma parte do processo artístico-pedagógico. Os espetáculos marcam os últimos momentos dessa turma, todos juntos, então isso também ganha uma dimensão celebrativa", conclui.

Serviço

Espetáculo do Curso Livre de Práticas Teatrais, do Coletivo Cangaias

Dias 14, 15, 21 e 22 de dezembro, às 19h, no Theateo José de Alencar - sala de teatro Nadir Papi Saboia (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$ 10 (inteira). Contato: (85) 3101-2583

Espetáculo do Curso Princípios Básicos de Teatro, do TJA

Até o dia 15, às 17h30 e 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$ 10 (inteira). Contato: (85) 3101-2583

Espetáculos do Curso Técnico em Dança do Porto Iracema das Artes

De 12 a 15 de dezembro, às 19h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. Contato: (85) 3488-8600