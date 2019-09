Troféu Sereia de Ouro será entregue nesta sexta-feira (27) a quatro personalidades marcantes

Celebrar o talento, prestígio e renome de personalidades que são orgulho do Ceará. Este é o propósito do Troféu Sereia de Ouro, idealizado pelo chanceler Edson Queiroz e dona Yolanda Queiroz. Concedida há ininterruptos 49 anos, é a mais antiga e cobiçada comenda do Ceará. Em cerimônia a ser realizada hoje, às 21 horas, no Theatro José de Alencar, o cientista Fernando de Mendonça, a desembargadora Iracema do Vale, o artista Espedito Seleiro e o médico Sulivan Mota passam a compor o seleto time de 196 contemplados com o Troféu criado pelo Sistema Verdes Mares, integrante do Grupo Edson Queiroz.

O reconhecimento do mérito é uma das mais tradicionais honrarias de nosso Estado e abraça como proposta homenagear quem se destacou em diferentes setores de atuação, contribuindo para o desenvolvimento local.

A missão, assim, é nobre e cumpre o dever institucional de distinguir e divulgar as trajetórias de pessoas glorificadas pelo incansável esforço individual e superação de limites. Ao mesmo tempo, ganha singular dimensão por convocar gerações a se inspirarem no caminhar humano, técnico e ético trilhado pelos ilustres nomes. Um dos maiores legados do Troféu Sereia de Ouro é o notável registro das principais realizações de nossos conterrâneos. Nos últimos 49 anos, a história do Ceará pode ser escrita exaltando a vida de cada sereiado.

Por todo esse distinto panorama de atuação, reverberada entre as diferentes instâncias do labor cearense, a cada ano o Troféu Sereia de Ouro mantém vivo o compromisso de exaltar a excelência de quem merece, embora não apenas. Coroa a atuação de pessoas que consolidam a qualidade e a grandeza de seus trabalhos.

Ao receberem o título hoje, os agraciados conectam-se, decisivamente, a toda a sociedade, com novo estímulo para prosseguirem inspirando novas gerações do Ceará.

Fernando de Mendonça

Cientista

FOTO: THIAGO GADELHA

Aviador, engenheiro e cientista, Fernando de Mendonça nasceu na cidade de Guaramiranga, no Ceará. Primogênito dos três filhos de José Brasiliano de Mendonça e Maria Laís de Mendonça, é responsável por promover a ciência brasileira a um distinto patamar, por meio de incansável trabalho junto à pesquisa e formação de profissionais qualificados para o segmento. Se hoje o Brasil possui um dos mais modernos sistemas de meteorologia do mundo e tecnologia avançada no ramo da ciência espacial, muito se deve a ele.

A vontade de romper fronteiras o acompanha desde criança. Em Fortaleza, para onde se mudou com a família aos 6 anos de idade, estudou no Liceu do Ceará e fazia o curso de aviação civil no Aeroclube. Após receber o brevê (licença para pilotar), iniciou curso de instrutor de aviação. Ali começava uma singular trajetória de contribuição ao País.

Entre inúmeras conquistas na seara, está o estreito contato com a National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Foi ainda diretor científico do Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, embrião do que viria a se tornar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), do qual foi o primeiro diretor-geral.

Aos 94 anos, é empresário na área de telecomunicações via satélites e representa corporação norte-americana do setor espacial. Reside em São José dos Campos, Interior de São Paulo, com a esposa, Márcia Barberio, num castelo inspirado na arquitetura medieval.

O cientista dimensiona a relevância do Troféu Sereia de Ouro: "Senti uma gratidão enorme, uma emoção, por todo o respeito à homenagem. Gosto de pensar nisso como algo que deve servir de exemplo para alguns jovens, especialmente para os do meu Ceará".

Iracema do Vale

Desembargadora

FOTO: THIAGO GADELHA

Com sólida formação na área do Direito, Maria Iracema Martins do Vale é desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará e uma das mais influentes mulheres da área jurídica do Brasil. A vocação para atuar no ramo vem de longe. É neta e filha de advogados. Ao pai, Francisco Ferreira do Vale, deve a inclinação de lidar com as causas jurídicas e sociais que pautaram a carreira e a vida. É Bacharela em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará e em Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará, além de especialista em outros segmentos.

Em Brasília, exerce as funções de Conselheira e Ouvidora Geral do Conselho Nacional de Justiça. Na trajetória, ultrapassou obstáculos em uma seara ainda notadamente marcada pela presença masculina. Primeira mulher eleita para a presidência do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, também foi Procuradora Geral de Justiça, posto máximo da carreira iniciada como promotora de justiça.

Uma de suas ações mais conhecidas é a Casa da Mulher Brasileira, construída e equipada pelo Governo Federal, a partir de iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos. Implantado por ela, o equipamento nasceu para combater a violência contra a mulher, acolhendo e encaminhando a denúncia de forma ágil e especializada.

Entre outras iniciativas relevantes, sancionou a lei de cotas em universidades estaduais e promoveu a instalação dos Centros Judiciais de Solução de Conflitos.

Sonho antigo, receber o Troféu Sereia de Ouro é sinônimo de honra para Iracema. "Meu nome também constará na galeria dos cearenses que se destacaram pelo trabalho árduo, profícuo e honesto, dignificando nossa terra natal e contribuindo para o seu engrandecimento".

Espedito Seleiro

Artista

FOTO: THIAGO GADELHA

Residente em Nova Olinda, no Cariri cearense, desde os 10 anos de idade, Espedito Velozo de Carvalho, com nome artístico de Espedito Seleiro, é referência nacional no artesanato em couro. Mestre da Cultura Popular Tradicional do Ceará, titulado pelo Governo do Estado em 2008, o artesão transmite o saber que aprendeu com o pai e o avô à nova geração de filhos e netos.

O ofício de seleiro, expandido a calçados, bolsas e até móveis, trouxe ao artista outros reconhecimentos, como o título de Notório Saber em Cultura Popular pelas Universidades Estadual e Federal do Ceará; e a Ordem do Mérito Cultural, da Presidência da República do Brasil.

A originalidade de seu trabalho já foi ressaltada também em diversas obras, a exemplo de documentários, teses de mestrado, livros e cordéis. Novelas e filmes incluíram suas peças no figurino e, em parcerias com grifes nacionais, apresentou coleções nas principais passarelas de moda do Brasil: São Paulo Fashion Week, Fashion Rio e Dragão Fashion Brasil.

Em fevereiro deste ano, o criador atravessou o Atlântico para apresentar suas criações, na Embaixada do Brasil em Londres; em março, cruzou a Marquês de Sapucaí num carro alegórico da Escola de Samba "União da Ilha do Governador", cujo enredo de 2019 era "A Peleja Poética Entre Rachel e Alencar no Avarandado do Céu".

A respeito da comenda Sereia de Ouro, Espedito Seleiro fala com extrema gratidão. "Eu acho legal pra todos nós que vamos ganhar essa homenagem. Isso dá mais valor às pessoas e tem que agradecer a Deus e aos amigos que reconheceram, que me deram esse merecimento", afirma, certo da importância de figurar a partir de agora neste grupo seleto de cearenses ilustres.

Sulivan Mota

Médico

FOTO: THIAGO GADELHA

Nascido em Uruburetama, mas de infância itinerante pelas cidades de Lavras da Mangabeira, Juazeiro do Norte e Fortaleza, Sulivan Mota, 69 anos, cuida da saúde dos outros desde pequeno. O dom aliado ao estudo logo o fizeram médico, professor de pediatria da Universidade Federal do Ceará (UFC) e, desde 2006, presidente do Instituto Primeira Infância (Iprede), com sede em Fortaleza.

Toda a sua trajetória profissional é marcada por trabalhos de grande contribuição à sociedade cearense. O primeiro deles, na década de 1980, foi a criação do Ambulatório Integrado de Pediatria, e, com este, o desenvolvimento dos Agentes Comunitários de Saúde, que serviriam de modelo para todo o País. Depois, já nos anos 1990, surgiram o primeiro Banco de Leite Humano do Norte e Nordeste e, em seguida, a Unidade Neonatal da UFC e sua primeira UTI neonatal.

À frente da presidência do Iprede, transformou o Instituto no maior Programa de Extensão da Universidade Federal do Ceará, articulado com as Universidades de Quebec, Harvard e a Academia de Ciências da China. O vínculo entre mãe e filho é a principal área de pesquisa.

A visão de futuro do médico justifica todas as honrarias que recebeu até hoje, a exemplo da medalha Boticário Ferreira, do título de Cidadão Fortalezense, do Mérito Rodolpho Teóphilo pelo Governo do Estado do Ceará, e da Comenda do Mérito Médico pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

Contemplado com o Troféu Sereia de Ouro, entende a homenagem de uma só forma: "Ela não é personalizada. Ela não é Sulivan Mota. É a minha trajetória. E uma trajetória não se faz só. Então, o troféu tem que ser dividido com as pessoas que ajudaram a construí-la. Se não é para elas, é em função delas".

