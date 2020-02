Fantasias, acessórios e maquiagens são itens certos na composição dos figurinos para o Carnaval. Para alguns brincantes, os cuidados com a boa forma também são requisitos fundamentais.

Portanto, para que esses foliões possam curtir o período momino com a autoestima elevada e a alegria radiante de quem deseja fazer as pazes com o espelho, a fisioterapeuta dermatofuncional Andressa Azevedo sugere os procedimentos estéticos realizados com o power redutt, a hidrolipoclasia e a radiofrequência. "Essas técnicas são práticas, seguras, eficazes e sem período de recuperação", ressalta a profissional.

O tratamento com power redutt pode eliminar até quatro centímetros de medidas e melhora o aspecto da celulite logo na primeira sessão Foto: Helene Santos

Indicação

Quando o foco é retenção de líquido e celulite, a aposta deve ser no power redutt. O método é composto de aplicação de eletroterapia e terapia manual, com a finalidade de estimular a quebra das células de gordura de imediato. "Com a realização exclusiva do tratamento, é possível eliminar até quatro centímetros de medidas e observar a melhora da celulite logo na primeira sessão", destaca.

Caso o desejo seja reduzir gordura localizada, antes de fechar as malas para aproveitar o feriado, a hidrolipoclasia não aspirativa é o recurso ideal. De acordo com a especialista, o método é realizado com injeção de água no tecido adiposo, seguido de ultrassom.

A associação dos métodos favorece a apoptose, ou seja, a morte programada da gordura. O tratamento é bastante eficaz, com resposta evidente nas primeiras 18 horas. "O indicado é fazer uma vez por semana. Apesar de ser injetável, as aplicações não deixam marcas expressivas", afirma.

Elasticidade

Dos três procedimentos mais requisitados na eliminação dos incômodos estéticos, de maneira prática, confortável e segura, a especialista aponta a radiofrequência como o queridinho na redução da flacidez. Para a dermatofuncional, o enfraquecimento das fibras de colágeno é uma alteração natural dos tecidos caracterizada pela perda do tônus, da elasticidade, da resistência e aderência da pele.

O acúmulo de pele resulta de mudanças excessivas de peso, do tabagismo e do envelhecimento, uma vez que a produção de colágeno é proporcionalmente reduzida com o passar dos anos.

Com isso, a radiofrequência é uma eletroterapia que estimula a firmeza deixando a pele mais tonificada e viçosa.

Quando o assunto é flacidez, a radiofrequência é procedimento preferido por homens e mulheres que pretendem se libertar do problema Foto: Helene Santos

Conforme Andressa Azevedo, a radiofrequência também é um excelente tratamento para estrias, pois estimula o colágeno que se perde por conta do rompimento das fibras. Por ser um tratamento não invasivo, o protocolo não apresenta contraindicação. Sendo assim, para quem vai curtir o Carnaval na praia e pegar sol, ele é bastante recomendado".

A digital influencer Camila Lima é uma das que apostam nesses processos. "Estou sempre antenada com as novidades em estética, e depois que aderi a esse combo de procedimentos, estou com a imagem pronta para cair na folia".