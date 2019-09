Trabalhos de artistas cearenses são contemplados na exposição "O Tempo das Coisas", em São Paulo

Aberta ao público desde dia 5 de setembro, a exposição “O Tempo das Coisas – Mostra Rumos 2017-2018”, apresenta 17 dos 109 projetos selecionados pelo programa. Deste total, nove trabalhos estão contemplados no espaço expositivo do Itaú Cultural, em São Paulo. As outras oito propostas podem ser conferidas por meio de palestras, shows e oficinas que integram a programação.

Um dos destaques vai para Montação, do grupo cearense Travestis Itinerantes. A oficina, realizada por meio de técnicas e caracterizações, propõe um olhar sobre a maquiagem e a indumentária drag. A ideia é que o público entenda a importância da estética, do visagismo e da criação da imagem de uma nova persona.

A Oficina de Montação é realizada pelo grupo Travestis Itinerantes, do Ceará

Outra iniciativa do Ceará está contemplada, desta vez por meio da música que leva ao palco do Rumos, Aécio Diniz e Alemberg Quindins, com a paisagem sonora do projeto “A Lenda”. O show conta e canta o nascimento geográfico de um território e o surgimento de um povo, em que o soerguimento da Chapada do Araripe se faz platô sagrado, oásis em pleno sertão habitado pelo povo Kariri.

A Lenda (Ceará) é uma viagem antropológica por caminhos de mitos e encantos

Contemplados

Na exposição “O tempo das Coisas”, nove trabalhos podem ser conferidos por meio de desenhos, fotografias, instalação, radionovela e obras em audiovisual e de realidade virtual. Um dos destaques é “A última invenção”, do grupo gaúcho de Perna pro Ar, composto por uma máquina de sapateado, um vestido dançante e um aparelho de lembranças que faz voar.

Objetos improváveis, que poderiam ilustrar as páginas de livros de fantasia, ganham forma pelas mãos do construtor Luciano Wieser ao lado da parceira Raquel Durigon. Deslocados de sua função original, pedaços de máquinas e ferros descartados em “ferro-velho” ficam expostos para que sejam manipulados e reanimados, a fim de criar ilusões. Totalmente livres para o visitante experimentar outras possibilidades.

Acerca da Terra é um recorte das conversas de Elisa com a comunidade, mapas e amostras de terras

Com um olhar ambiental, o Acerca da Terra, de autoria de Elisa Pessoa (RJ), identifica as diferentes formas de praticar a agricultura: intensiva, familiar, permacultura, natural, biológica, biodinâmica, convencional. É composto por uma tela com recorte das conversas de Elisa com a comunidade, mapas, amostras de terra e duas projeções maiores. De um lado, as lavouras das monoculturas do arroz e da soja. Do outro, as experiências com as práticas da agricultura familiar e da permacultura.

Outro selecionado é o Periferia Ribeirinha de Belém – Uma Paisagem de Resistência, desenvolvido por Luiz Braga. A ideia consiste em um acervo fotográfico a partir do retorno de Braga às comunidades ribeirinhas.

Luiz Braga viaja pela Amazônia aprofundando pesquisas sobre a cultura da periferia

As imagens não têm a intenção de serem um mapa urbanístico ou índice etnográfico. A obra é uma declaração de amor ao universo criativo do jeito de viver ribeirinho e à paisagem, que resiste à gentrificação de uma cidade com edifícios robotizados.

O piauiense Maurício Pokemon apresenta o VerdeVEZ, projeto que nasceu de uma necessidade do autor em criar contextos de troca, diálogo e acesso às artes visuais contemporâneas no seu Estado.

O trabalho compreendeu diversas etapas, como residências artísticas, produção do Inventário Verde da Boa Esperança, uma exposição aberta ao público e ações na comunidade ribeirinha Boa Esperança, que sofre com um projeto de modernização e urbanização chamado Lagoas do Norte, prevendo a retirada de muitas famílias de suas casas ”, ressalta Maurício Pokemon.

Maurício Pokemon apresenta pesquisa feita na comunidade Boa Esperança (Piauí)

O Verso conferiu esses trabalhos em primeira mão, durante o lançamento do edital Rumos, biênio 2019 -2020. O evento para jornalistas aconteceu na sede do Itaú Cultural, em São Paulo.

Portas abertas à arte

Fomentar a cultura e as artes brasileiras, apoiando a produção e difusão de trabalhos de artistas, produtores e pesquisadores brasileiros. Essa é a proposta do edital Rumos, lançado pelo Instituto Itaú Cultural que, neste ano, chega à 22ª edição. As inscrições estão abertas até as 23h59 de 18 de outubro – horário de Brasília, somente por meio do site: rumositaucultural.org.br.

Antes desse prazo, porém, Fortaleza receberá o evento “Caminhadas Rumos”, no dia 9 de outubro. A iniciativa, que está percorrendo as 27 capitais do País, apresenta o edital a artistas, pensadores, pesquisadores, gestores da cidade e interessados no assunto . Os encontros são realizados por equipes do Itaú Cultural formados por membros da Comissão de Seleção do Rumos. Visando maior acessibilidade, nos eventos, a comunicação é facilitada com interpretação em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

O modelo do Rumos segue aberto conforme as modificações implementadas no programa em 2013 e com ferramentas de acessibilidade desde a edição 2017-2018, a mais recente até aqui. Assim, podem ser inscritos projetos ou trabalhos sobre arte e cultura brasileiras em qualquer linguagem, apresentados ou desenvolvidos em qualquer tipo de suporte, formato, expressão artística ou mídia.

Segundo o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron,

são 22 anos de muita troca de experiência, mas acima de tudo são 22 anos reafirmando a potência do artista e da produção cultural brasileira. Para nós, isto por si só, já vale o lançamento do novo edital, com o qual pretendemos ampliar o número de inscritos por todo o País ”.O resultado será divulgado até dia 25 de maio de 2020 no site do projeto, além de ser comunicado aos contemplados por telefone ou e-mail.