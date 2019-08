Toni Morrison deixa extenso legado para a literatura, com ecos na Bienal do Livro do Ceará

Certas histórias - e as pessoas por trás delas - mudam a nossa vida. Apontam novos rumos, abrem caminhos antes nunca imaginados. Dizem muito sobre nós mesmos. Nina Rizzi compreendeu isso desde cedo. Ainda em tenra idade, já tinha uma narrativa preferida: aquela que a acertou em cheio porque traduzia, em palavras, a realidade que vivenciava. Era um livro fininho, a adaptação de "O Olho Mais Azul", da escritora americana Toni Morisson.

"Li por sugestão de uma bibliotecária da escola onde estudava. Era um romance sobre uma garota negra que queria ter os olhos azuis. À época, eu era uma criança muito diferente das outras, especialmente porque estudava na cidade e morava na zona rural do interior de São Paulo", recorda a poeta, editora, tradutora, professora e historiadora, com raízes paulistas, mas atualmente residindo em Fortaleza, sendo destaque no cenário literário.

"Quando fui reler a obra mais tarde, uns 20 anos depois - a tradução, e não uma adaptação - fui entender outras questões e, de forma integral, as mensagens do livro e da pessoa que o escreveu. Toni Morrison contou histórias de dentro do racismo, o que é muito importante destacar. E também sobre outras temáticas, não só aquelas caras para as pessoas negras", completa.

Assim, demarcar o lugar da escrita da ficcionista em questão - neste e em outros momentos - é imperativo. Tanto mais quando Toni, a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, em 1993, já não está mais fisicamente entre nós. Faleceu na última segunda-feira (5), aos 88 anos, nos Estados Unidos. Em comunicado, a família informou que o óbito veio após "breve doença" e, conforme a editora Alfred A. Knopf, ela estava internada no Centro Médico Montefiore, em Nova York.

Trajetória

Nascida em Ohio (EUA), Toni Morrison tem raízes humildes, o que, entre outras características, justifica a dificuldade com a qual angariou espaço no meio acadêmico e outros setores da sociedade.

Formou-se em Letras pela Howard University, estreando como romancista em 1970 com "O Olho Mais Azul", a obra que influenciou Nina Rizzi e gerações de pessoas. Após esse momento, emplacou outros títulos, desenvolvendo trabalhos também na seara infantil e no teatro, por exemplo. Para além do Nobel, também venceu o National Book Critics Circle, com "Song of Solomon" (1975); e o Pulitzer, com "Amada" (1987), talvez seu enredo mais conhecido.

Uma das frases mais famosas de Toni Morisson convoca à reflexão sobre o fazer artístico: "Nós morremos. Esse pode ser o significado da vida. Mas nós fazemos linguagem. Essa pode ser a medida de nossas vidas". Foto: Patrick Kovarik/ AFP

"Em seus livros, há um trabalho muito forte com premissas que dizem respeito ao humano. São questões de linguagem, acima de tudo. Ela fala de um lugar de dentro desse segmento. A forma como engendra as personagens e consegue perceber a linguagem nos ensina a perceber as palavras como instrumento também de poder", situa Nina.

A observação é reiterada por Jacqueline da Silva Costa, professora adjunta do Curso de Pedagogia, ligado ao Instituto de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab-Ceará). De acordo com ela, a partir do momento em que as narrativas de Morrison denunciam o racismo vivido por crianças, mulheres e homens nos Estados Unidos durante e depois do Apartheid, regime de segregação racial, abrem-se novos precedentes de consumo e produção literários no âmbito.

"As obras de sua autoria rompem com uma literatura hegemônica e eurocêntrica, que demorou a reconhecer em mulheres como ela uma intelectualidade que até então não compunha o canône", diz a estudiosa. "No Brasil, dentre muitas mulheres negras, podemos citar algumas que, com muita luta e resistência, foram reconhecidas como produtoras de conhecimentos acerca das questões e temas caros para a comunidade negra, como gênero, raça, classe e feminismo".

Entre os nomes citados por Jacqueline, estão Lélia Gonzales, ativista e antropóloga; Beatriz Nascimento, historiadora, roteirista e poeta; Carolina Maria de Jesus, famosa por seus diários que denunciam a invisibilidade social; e Conceição Evaristo, uma das mais importantes escritoras brasileiras da contemporaneidade.

Ressonâncias

Ao citarmos Conceição, outra fresta se abre para percebermos como os ecos da produção de Toni Morrison e outras tantas mulheres alavancam novas discussões em espaços de fomento à leitura e literatura.

Exemplo disso é a XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, com início a partir de sexta-feira (16) e seguindo até dia 25. O evento tem confirmada a participação de Conceição Evaristo e diversos outros autores e autoras negras, alardeando as perspectivas sobre o que elas e eles estão criando em linhas.

Nina Rizzi é destaque na cena literária cearense e considera Toni Morrison uma de suas principais influências Foto: JL Rosa

Algumas das atividades voltadas para esse segmento estarão concentradas no espaço Oralidades, Ancestralidade e Mestres da Cultura, que sediará encontros com temas como "A ginga da cultura afro-brasileira", no dia 17, e "Narrativas Afro-ancestrais dos terreiros", no dia 20, entre outros.

Além dele, mais ambientes promoverão olhares, como Literatura e Infância, a partir da apresentação do espetáculo "Pequeno Ogum"; e o IV Festival de Ilustração de Fortaleza, com palestra intitulada "Ilustração e Negritude". Lançamentos de livros e rodas de conversa completam o panorama em outros espaços.

Diálogos

Nina Rizzi igualmente alavancará debates na seara durante a Bienal. A autora participará de vários momentos, seja discutindo a escrita poética feminina na literatura contemporânea; destacando o legado de "O Segundo Sexo", de Simone de Beauvoir, obra que completa sete décadas neste ano; ou lançando "Minha dança tem história", da americana Bell Hooks, da qual é tradutora.

"Sereia no copo d'água", quinto e mais recente livro da autoria de Rizzi, também ganhará relevo. O título reúne fartura de abordagens sobre o feminino, elencando narrativas sobre perda, memória, violências e forças. É amostra potente do tanto que Toni Morrison influenciou Nina.

"Ela falava, 'conte-nos a tua história'. E até hoje é a coisa mais importante que alguém pôde dizer na minha vida".

Serviço

Bienal Internacional do Livro do Ceará

De 16 a 25 de agosto, de 10h às 22h, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz). Programação gratuita.

>> PANORAMA: Confira sinopse de três dos mais importantes livros de Toni Morrison

O OLHO MAIS AZUL (1970)

Conta a história de uma garota negra que, na década de 1940, em Ohio, sonha ter olhos azuis. Para ela, a brancura é sinônimo de beleza em um mundo assombrado pela escravidão.

AMADA (1987)

O romance gira em torno da história real de Margaret Garner, escrava que tem sua busca pela liberdade marcada pela complicada relação com a filha, que nasce durante sua fuga.

JAZZ (1992)

Harlem, 1920. A obsessão amorosa se mescla com dramas e temores de uma época em que a cidade grande faz promessas além do que vai cumprir.