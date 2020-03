The Hellacopters se apresenta em Fortaleza neste domingo (15)

Múltiplas são as histórias que levam como trilha o caráter experimental e subversivo do rock. Influenciada pelo som marcante de bandas como Ramones, Sex Pistols e Kiss, a banda sueca The Hellacopters chega a Fortaleza, com show neste domingo (15), após 16 anos desde a última passagem do grupo pelo Brasil.

Sucesso entre os anos de 1994 e 2008, a turnê promete voltar com muita agitação, muito punk e, claro, muito rock 'n' roll.

Após um hiato de oito anos, no qual os integrantes se dedicaram a projetos musicais paralelos, a banda anunciou seu retorno em 2016, com parte dos membros da formação original. A decisão foi fruto de uma reunião despretensiosa nos palcos de um festival da Suécia, como explica o vocalista e compositor Nicke Andersson, em entrevista ao Verso.

"Nos separamos sem a intenção de nos reunir. Mas, ao longo dos anos, fomos convidados a isto com bastante frequência. Nós tivemos um ótimo momento tocando juntos novamente e começamos a fazer mais disso. Muito mudou mas é tudo para melhor, no que me diz respeito", afirma.

Concerto

A atual composição do grupo conta com Nicke nos vocais e guitarra, Matz Robert Eriksson na bateria, Anders Lindström nos teclados e Dregen na guitarra, além de Dolf DeBorst no baixo. Com turnê inaugural pela América do Sul depois do retorno da banda, The Hellacopters também passa por São Paulo, Santiago, no Chile e Buenos Aires, na Argentina.

Em locais menores, a turnê ganha shows mais intimistas, com canções de todos os álbuns já lançados da banda, como o mais conhecido "By The Grace of God" e o último lançamento "Head Off", além de algumas músicas menos comerciais e mais alternativas. A busca é por aflorar todos os sentidos do corpo, criando uma estreita relação entre banda e público.

Apesar do setlist do show não ter sido divulgado oficialmente, é possível esperar músicas conhecidas e aclamadas, como "I'm In The Band", "Hopeless Case Of A Kid In Denial", "Toys and Flavors", "Carry Me Home" e "No Angel To Lay Me Away". As melodias são baseadas em três acordes principais e refrões únicos.

Atributos

O desejo de fazer música de qualidade é fio condutor da história do The Hellacopters. A banda já demonstrou descontentamento com o caminhar da indústria musical e, em referência à forte opinião, lançaram o álbum "Rock & Roll Is Dead". Em tradução literal: o rock 'n' roll está morto. Porém, movidos pelo bom sentimento de estarem reunidos novamente, os roqueiros revivem o amor pelo gênero musical ao retornarem aos palcos com hits atemporais.

Os suecos passaram pelo Brasil em 2003, quando tocou em um festival de música em São Paulo. O grupo dividiu palco com a banda de heavy metal mineira Sepultura e a britânica headliner Deep Purple. A animação para rever a banda se apresentando mais uma vez em solo brasileiro não concerne apenas à plateia, mas também aos próprios integrantes.

"Um bom rock and roll significa muito para mim e sempre o fez. Estamos extremamente encantados por vir e tocar novamente. Esperamos muitos bons momentos juntos com nossos amigos do rock", declara o vocalista.

Para quem esperou quase duas décadas, as expectativas devem ser as melhores. "As pessoas podem esperar rock de alta energia de uma banda que está chegando aos 50 anos, mas que age como metade disso. Vamos arrasar e mal podemos esperar por isso", garante Nicke. Pela primeira vez na capital cearense, The Hellacopters vai ser bastante influenciada pelo calor do litoral e pela euforia das pessoas que vivem pelo som.