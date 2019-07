Técnicas de alongamentos deixam unhas saudáveis e bonitas por mais tempo

Seja para disfarçar as unhas quebradiças, roídas ou mesmo para dar um up nas naturais, os métodos de alongamentos são excelentes alternativas. Eles garantem praticidade, durabilidade e beleza.

Segundo a "nail designer" Iara Maciel, a praticidade garantida pelo acrílico, fibra de vidro ou gel valorizam estética, em especial para quem tem pouco tempo, se dedica aos afazeres domésticos, trabalha com arte e, ainda assim, precisa estar sempre com unhas perfeitas, como as digitais influencers.

Os procedimentos com fibra de vidro são sugestões modernas e ousadas FOTO: CATRISSIA GALO

A turma pop também é adepta das técnicas. De acordo com Iara Maciel, há mulheres que recorrem ao alongamento como forma de expressar a sua personalidade.

Enfim, quem segue essa tendência, consegue substituir a limpeza semanal das unhas, pela manutenção quinzenal ou em até 20 dias. "Isso vale para todas as técnicas. Dependendo do crescimento das unhas, os alongamentos duram, em média, de três a quatro meses", revela a especialista.

A técnica com aplicação de gel é uma opção clássica e casual que garante sutileza FOTO: IARA MACIEL

Diferente do que alguns pensam, a "nail designer" informa que os alongamentos, quando realizados por profissionais capacitados, não prejudicam a base natural das unhas. E, mesmo com o procedimento, as unhas continuam recebendo nutrientes necessários, os quais chegam à região por meio da corrente sanguínea.

Portanto, ao invés de evitar tais técnicas por alguns dias, a nail designer recomenda uma boa alimentação, suplementação e hidratação da cutícula. Tudo isto ainda é mais eficaz do que usar uma base fortalecedora para manter a saúde das unhas. Normalmente, essas bases contêm muito formol. "A composição, além de eliminar a água presente nas unhas, meio que as empalham, por isso, as unhas ficam durinhas, porém totalmente desidratadas", revela Iara Maciel.

Basicamente os métodos são plásticos e têm a mesma origem química FOTO: IARA MACIEL

Alerta

Conforme a dermatologista Dra. Hercília Queiroz, realizar a aplicação e a manutenção com profissional capacitado, pode evitar complicações nas unhas ou nas cutículas. A remoção traumática das postiças ou o contato com produtos químicos podem desencadear dermatites de contato, alergias, unhas frágeis, quebradiças e infecções causadas por bactérias e fungos. "Hidratar bem as unhas, sete dias antes de fazer a aplicação, sem deixar espaços que possam reter umidade ou resíduos, garantem resultados saudáveis", destaca a médica.

Para manter os alongamentos por mais tempo, a nail designer recomenda evitar impacto, lixar ou colocar a mão na boca. "Algumas pessoas ignoram as dicas e acabam se machucando, desta forma os procedimentos ganham fama de que não duram. De resto, são bastante resistentes", diz.

O modo de lixar, a qualidade dos produtos e a qualificação profissional são essenciais na aplicação da técnica FOTO: IARA MACIEL

A tecnologia mais atual é o gel em pasta. Por ser em bisnaga e ter textura consistente, favorece o manuseio, o lixamento e, consequentemente, reduz o tempo de atendimento. O recurso é livre de qualquer sensação de ardor e super indicado para quem deseja ficar com as unhas bonitas por mais tempo", conclui Iara.