Sulivan Mota: trabalho de destaque na pediatria e à frente do Iprede

Médico Sulivan Mota Foto: Gustavo Pellizzon

Nascido em Uruburetama, o médico Sulivan Mota é um verdadeiro apaixonado pelo o que faz. Aos 69 anos, acumula extenso currículo e importantes ações que orgulham o Estado por tê-lo como filho da terra. Atualmente, na presidência do Instituto da Primeira Infância (Iprede) e docente nos quadros da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Sulivan é referência nacional na medicina pediátrica.

Iniciou a carreira na área de doenças infecciosas, mas se encontrou na medicina pediátrica quando descobriu a vocação para cuidar de crianças. No comando do Iprede, conseguiu transformar as ações e implementar novas medidas. Inicialmente criado apenas para recuperar o peso das crianças desnutridas, o Instituto passou a ser considerado o maior Programa de Extensão da UFC, adquirindo status internacional, com parcerias em importantes universidades.

O médico também foi o responsável pela fundação do primeiro Banco de Leite Humano do Norte e Nordeste. Sobre a homenagem com o Troféu Sereia de Ouro, disse: “Ele não é personalizado. Ele não é Sulivan Mota. É a minha trajetória. E uma trajetória não se faz só. Então, o troféu tem que ser dividido com as pessoas que ajudaram a construí-la. Se não é para elas, é em função delas”.

Tadeu, Laura, Sulivan, Sônia, Mariana e Joana Mota Foto: Alex Campelo/ Gustavo Pellizzon/ Camila Lima

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Sarto, entregou o Troféu Sereia de Ouro a Sulivan Mota Foto: Alex Campelo/ Gustavo Pellizzon/ Camila Lima

Silvio Frota, Ricardo Cavalcante, Élcio Batista e Juvêncio Viana Foto: Alex Campelo/ Gustavo Pellizzon/ Camila Lima

Eugênia Almeida, Edyr Rolim, Pio Rodrigues e Stella Rolim Foto: Alex Campelo/ Gustavo Pellizzon/ Camila Lima

Aloisio Neto, Consuelo e Regina Dias Branco Foto: Alex Campelo/ Gustavo Pellizzon/ Camila Lima