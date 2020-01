Spa dos pés associado à massagem garante relaxamento para o corpo inteiro

Ambiente silencioso, aromatizado, luz reduzida e música instrumental para relaxar. Este é o cenário no qual a massoterapeuta Ivone Vieira realiza o protocolo de cuidados com uma importante parte do nosso corpo: os pés.

A técnica de higiene e hidratação é iniciada com os pés imersos em água morna, seguida de esfoliação profunda. "

Este é o momento de eliminar bactérias causadoras de odores, restaurar, desintoxicar e hidratar ", destaca.

Além de proteger de futuras rachaduras e ressecamento, o método ativa a circulação, alivia dores musculares, estresse e promove sensação de bem-estar no corpo e na mente, em especial de quem passa longos períodos com sapatos de salto alto, apertados ou pratica atividades físicas de impacto.

A universitária Valeska Correia investe, com frequência, na hidratação e nos cuidados com os pés Foto: Isanelle Nascimento

Portanto, muito além do prazer em manter a beleza estética dos pés, das unhas ou o descanso de modo geral, a terapia também beneficia quem sofre com varizes e dores nas pernas devido à má circulação sanguínea e dores nas articulações provocadas por reumatismo ou artrite.

Sequência

O procedimento normalmente é finalizado com hidratação e rápida massagem nos pés. No método usado por Ivone, o diferencial começa com o mecanismo de massagem, acoplado ao recipiente no qual é colocada a água morna. Há também o conforto da cadeira massageadora e a massagem manual aplicada com os movimentos da reflexologia podal.

Com a ajuda dessa técnica, realizada apenas nos pés, a especialista identifica os pontos mais tensos. Isso facilita a conclusão da massagem no restante do corpo, incluindo a cabeça. "A massagem manual desativa a tensão dos músculos e estende o relaxamento", explica. Ivone.

Ela ressalta ainda que os efeitos positivos dos movimentos manuais ocorrem, especialmente, quando o procedimento do spa é aplicado por profissionais capacitados, em ambiente harmônico. "

Esses elementos levam ao ápice do contentamento", ressalta.

O procedimento do spa dos pés, com a massagem completa, dura entre 60 e 90 minutos, e pode ser aplicado com frequência, seja para dar uma renovada na pele ou simplesmente para relaxar.

A estudante de Administração, Valeska Correia, que confessa ter dançado bastante na noite do Réveillon, buscou os benefícios do spa dos pés logo no segundo dia do ano. Ela, aliás, já programou mais duas sessões.

Cuidados

Para manter os pés sempre hidratados e livres de maus odores, a especialista recomenda que, depois do banho, é preciso secar bem a região entre os dedos e, antes de dormir, aplicar um bom hidratante, de preferência que contenha na fórmula ativos hidratantes, a exemplo de ureia, lactato de amônia e óleo de semente de uva.

Ambiente crimatizado com luz reduzida e música instrumental complementam o clima de relaxamento Foto: Isanelle Nascimento

Outra dica importante de Ivone para potencializar a absorção dos ativos na pele é, após a aplicação do creme, envolver os pés com filme plástico ou mesmo colocar um par de meias para proteger a área por toda a noite. O segredinho já foi adotado por Valeska que costuma destinar uma parte do seu tempo para cuidar dos pés.

"Esse spa é uma boa opção para hidratar. Porém, em caso de calosidades, inflamação ou infecção na pele, o ideal é procurar um dermatologista que vai poder avaliar e indicar o tratamento correto", conclui a massoterapeuta Ivone Vieira.