SóTocaTop investe em novo formato com apresentação de Ludmilla e Mumuzinho

É com o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara de fundo que o SóTocaTop de Verão é apresentado. Os cartões-postais do Rio de Janeiro compõem o cenário da nova temporada que estreia neste sábado (4), montado na Marina da Glória. Sob o comando de Ludmilla e Mumuzinho, a edição terá 13 episódios e em novo formato. Agora, não é mais apresentado o ranking das músicas mais tocadas e os apresentadores também recebem os convidados para um bate-papo.

A escolha da localização, portanto, não poderia ser outra, já que a Cidade Maravilhosa é reconhecida por respirar o verão, a música e a alegria. Apesar de ter como pano de fundo a cidade, o diretor artístico do programa Raoni Carneiro buscou tornar esse cenário versátil. "Eu queria muito que fosse um programa em uma cidade grande, mas com uma identidade universal e que funcionasse para todo mundo", explica.

Desde julho de 2018, o programa reúne atrações musicais na programação de sábado da Rede Globo e já levou Wesley Safadão, Lucy Alves, Iza, Toni Garrido, a dupla Maiara & Maraisa, Fernanda Souza e Luan Santana para a apresentação do projeto. Para a edição de verão, Raoni comenta que a escolha se deu especialmente por artistas com experiência e com boa comunicação.

"Nós queríamos manter os pares que o SóTocaTop do estúdio traz, além de artistas que fossem respeitados no meio e que transitassem entre muitas pessoas", explica. Raoni conta ainda que prezou por manter o alto astral das outras edições, mas com um tom mais festivo. A alegria e a sintonia no palco entre Ludmilla e Mumuzinho são visíveis e transformam o programa em um verdadeiro festival de música, formato, inclusive, buscado pelo diretor.

Vivências no palco

A experiência, para Ludmilla, é algo que ela jamais imaginou viver. "Nunca pensei que eu pudesse ser apresentadora, porque eu achava que não sabia falar com as pessoas, fiquei muito feliz com o convite e ele (o Raoni) me bota com a melhor dupla possível", afirma. Quem pensa que o principal desafio é esse, engana-se. A cantora brinca ao revelar que o mais difícil é ter de acordar cedo. "Na hora que eu vou dormir, já é a hora de acordar para me maquiar, e aí tem que estar com bastante atenção".

Mumuzinho, que se consagrou na televisão com a participação no programa 'Esquenta', traz ainda na bagagem as experiências de atuação em filmes nacionais. A diversão e a desenvoltura já vistas na atração de Regina Casé se repetem no SóToca Top. "A gente se coloca como se estivesse em casa, conversando com os amigos, de uma maneira natural e isso ajudou muito. É a nossa linguagem, o nosso jeito", comenta orgulhoso.

O pagodeiro também comemora a liberdade que Raoni concedeu a eles para essa entrega no palco. Mumuzinho revela que não há um texto previamente pronto. Em cada novo episódio, é lançado um tema e os dois têm de desenvolver. "A gente não tem a obrigação de ficar lendo, é muito intuitivo. A gente vai puxando o tema, vai fluindo".

Essa autonomia também é mencionada pela funkeira que celebra a oportunidade de imprimir sua personalidade na televisão. Logo quando recebeu o convite, Ludmilla ficou apreensiva de ter de usar roupas e acessórios que não condizem com o verdadeiro estilo dela. "Eu achava que eu ia ter que vir de rasteirinha, vestido, uma coisa que não sou eu. Mas olha como eu estou vindo gravar: de cordão, tênis".

Novo SóTocaTop

Nesse encontro musical, os dois recebem artistas já consagrados no cenário e também os que ainda estão almejando uma grande carreira. Chitãozinho e Xororó, Lexa, Diogo Nogueira, Solange Almeida, Yasmin Santos, Tiê, Barão Vermelho e Márcia Fellipe são alguns dos nomes que sobem ao palco.

A ideia de Raoni também foi mesclar os mais variados gêneros de maneira que a cada novo programa as atrações conversem com todos os públicos. "Está no DNA do SóTocaTop mostrar o tanto de gêneros musicais que o Brasil tem. A gente quer ter o sertanejo, o funk, o samba, o rock".

Essa representatividade também é colocada nos próprios apresentadores. Ludmilla celebra: "muitas garotas vão se ver me vendo apresentando e eu deixo a mensagem de que vocês são capazes, vocês podem tudo".

Como forma de manter o formato mais dinâmico, a dupla de apresentadores mantém as participações ao cantar com os convidados. O diretor Raoni explica que isso foi pensado também para divertir ainda mais os telespectadores, além de fazer realmente o festival de música.

Até chegar na nova configuração de gravação externa, Raoni explorou as diferentes opções e buscou referências em outros programas com edições de verão. O resultado foi um cenário que remete ao litoral carioca, com cores fortes e uma paleta moderna. Para compor, foram usados elementos praianos, como bolas de plástico e viseiras.

Durante os processos de criação, o diretor conta que pensou na temporada como um irmão gêmeo do original de estúdio, mas com uma personalidade diferente. "Tudo vai convergindo em música e era isso o que a gente queria, um dia de churrasco em que eles recebem os amigos em casa", argumenta. Com olhares por uma nova perspectiva, o resultado é visto pelos três como positivo.