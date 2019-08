Sopas e caldos são delícias que garantem uma refeição nutritiva com sabor de afeto

Pratos tradicionais em diversas culturas, sopas e caldos se mantêm presentes na gastronomia da cidade. Quando são compostos por alimentos antioxidantes, ricos em fibras e vitaminas, ambos conseguem proporcionar uma refeição nutricionalmente rica, além de remeter à simplicidade da comida de avó.

Fruto de um sonho antigo de Edson Gonzaga, o desejo de vender sopas se concretizou no Toque de Alecrim, um espaço que, além de soparia, funciona como cafeteria no bairro Cambeba. Com uma variedade de tapiocas, omeletes e sanduíches, o local é mais conhecido pelas sopas.

A mais vendida, segundo o proprietário, é a tradicional canja de galinha, preparada de forma caseira, com pedaços de frango. As especiais, de caranguejo e marisco, também são muito pedidas. Entre outros sabores, se destacam a "Sopa da Sogra", com frango, macaxeira, calabresa, pimentão vermelho e couve-manteiga, bem como a "Fitness", composta de frango, batata-doce e gengibre. O estabelecimento oferece porções de quatro tamanhos, entre 250ml e um litro. Os preços variam de R$8 a R$28.

Sopa de carne com legumes e macarrão é preparada com um toque de afeto pela Maria Coxinha FOTO: JL ROSA

A Maria Coxinha, apesar do nome sugestivo, vai muito além da venda de salgados e doces. A proprietária Ana Carolina Cavalcante conta que sua maior motivação é oferecer aos clientes uma comida "afetiva", em um espaço aconchegante, e sopas caseiras com ingredientes frescos.

Conhecidas na região da Cidade dos Funcionários, as sopas mais procuradas são a "Vaca Atolada", uma adaptação da receita tradicional mineira, que leva carne cozida e macaxeira, e a sopa de peixe, inspirada nas peixadas cearenses, com legumes e macarrão. As sopas são servidas em dois tamanhos: 250ml e 500ml, e custam R$7 e R$12, respectivamente.

Composições diferenciadas, a exemplo da opção indiana, são destaques na É Sopa! FOTO: DIVULGAÇÃO

Desde 2015, a É Sopa!, que funciona no Cambeba, oferece uma variedade de opções. Segundo a proprietária Valéria Carvalho, o negócio surgiu a partir da vontade de fazer algo diferente do que ela consumia. Suas sopas são livres de lactose e diariamente há alternativas vegetarianas.

A soparia aposta em sabores diferentes, como a preparada com feijão preto, charque e calabresa, apelidada de "Feijão Amigo" e reconhecida como o carro-chefe da casa. A opção de macaxeira com carne de sol e a de carne com legumes também estão entre os destaques do menu. Dentre as vegetarianas, vale provar a tailandesa de abóbora. Elas são vendidas em dois tamanhos, 250ml e 500ml, e variam de R$9 a R$21.

O caldinho de caranguejo é tradição na Culinária da Van FOTO: DIVULGAÇÃO

Focada em comidas típicas e regionais e localizada no bairro Benfica, a Culinária da Van traz no cardápio uma tradição dos fortalezenses, o Caldinho de Caranguejo. Com o intuito de abrir o apetite ou ajudar a se recuperar daquela cervejinha a mais, o saboroso caldo vem na porção de 150ml e custa R$7,50.

Serviço

É Sopa! Sopas & Cafés

Rua Visconde de Barbacena, 581, Cambeba

Horário: de domingo a sexta-feira, das 11h30 às 22h

Telefone: 3046.0005

Culinária da Van

Rua Waldery Uchôa, 230, Benfica

Horário: quarta e quinta, das 17h às 00h; sexta e sábado, das 12h às 00h; domingo, das 11h às 18h.

Telefone: 3046.8600

Maria Coxinha

Rua Marechal Lott, 20, Cidade dos Funcionários

Horário: de segunda a sábado, das 17h às 22h

Toque de Alecrim

Av. Viena Weyne, 181, Cambeba

Horário: todos os dias, de 16h às 22