Sobrancelhas bem desenhadas garantem a harmonia do rosto

Retas, curvadas, curtas ou longas, as sobrancelhas cheias e bem definidas continuam sendo os desenhos preferidos por homens e mulheres em 2020. As técnicas e formatos até podem ser diferentes, mas segundo a designer Sâmia Peixoto, as sobrancelhas grossas deixam o olhar mais marcante, elegante e bonito.

A curvatura dos fios, o tom do cabelo e da pele influenciam bastante no resultado do desenho. Por isso, a especialista costuma ouvir e, principalmente, orientar a quem pretende seguir a tendência na hora de escolher a técnica e o formato, antes de iniciar o trabalho.

Esses cuidados são necessários porque, conforme a profissional, é comum homens e mulheres chegarem ao salão muito ansiosos para corrigir as falhas nas sobrancelhas.

"Até aí, tudo bem. O problema surge quando a pessoa deseja ficar com as sobrancelhas cheias e no formato usado por algum famoso", revela Sâmia Peixoto.

Apesar do estilo estar em alta e qualquer um poder usá-lo, a profissional diz ser de extrema importância respeitar as diferenças nos formatos de rosto. "Nem sempre o desenho arqueado ou reto, adotado por uma celebridade, se harmonizará com sua face", alerta.

Correção

As falhas são perfeitamente corrigíveis por meio de diferentes técnicas. As mais requisitadas são a micropigmentação, adotada pela juíza Ana Luiza Barreira, e a microblanding, ambas realizadas com a aplicação de pigmento por meio de agulha, produzindo o fio a fio com efeito natural.

Fazer a marcação antes de usar alguma técnica é fundamental Foto: Bruno Gomes

De acordo com a especialista, o diferencial está nos detalhes. "Para quem prefere fios mais grossos e escuros, a micropigmentação é a mais recomendada. Para os que optam por fios mais finos e delicados, a microblanding é o procedimento ideal".

Alguns são adeptos do desenho mais grosso, porém preservando pequenas falhas, o que deixa bem natural. Outros preferem mais forte, marcante e toda completa. Nesse caso, a ombré produz o melhor resultado. Esta é mais uma sugestão que pode ser feita com a micropigmentação ou com a própria sombra. A aplicação esfumaçada forma um efeito sombreado por baixo do pelo na sobrancelha inteira.

Sutil

Quem deseja se aventurar a ter sobrancelhas fartas também pode apostar na maquiagem como ferramenta indicada no acabamento e na correção de leves imperfeições, a exemplo das sombras ou lápis com cores mais próximas aos fios naturais.

Conforme a especialista, as sombras são fortes aliadas na cobertura dos fios mais finos. Já o lápis é adequado para todos os tipos de sobrancelhas e texturas de fios. Ele é perfeito para fazer o acabamento, isso quando se tem habilidade no manuseio na hora do preenchimento.

"Ao escolher o lápis, prefira o modelo mais macio, que deslize facilmente e que tenha uma escova na ponta. Esse recurso vai ajudar a espalhar melhor o produto e a desenhar os fios das sobrancelhas", complementa a designer Sâmia Peixoto.