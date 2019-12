Silva faz o último show da turnê "Silva canta Marisa" neste sábado (21) no Sesc Fortaleza

O capixaba Lúcio Silva de Souza, 31 anos, carrega três nomes básicos na certidão de nascimento e, na condição de músico, poderia ter criado um nome artístico para se fazer distinto a partir da identidade. No entanto, "Silva", cantor e compositor, encara o desafio de lidar com a arte e manter um pé na simplicidade ao mesmo tempo. Natural de Vitória (ES), ele coleciona cinco discos e tem Fortaleza como uma de suas "bases" de fãs.

"Vim pra cá pela primeira vez na turnê do segundo disco ('Vista pro Mar', 2014). Lembro de estar no palco no Centro Dragão do Mar, e eu ainda era extremamente tímido, ficava sempre atrás do instrumento. Só que neste show fiquei tão empolgado com o público que saí do piano pra cumprimentar a galera. Agarraram minha perna, foi muito engraçado (risos)", lembra Silva.

Desde então, toda vez que faz show em Fortaleza, o cantor costuma se chocar com o carinho das pessoas e ficar "meio triste", admite, no retorno para o Espírito Santo. "Me sinto muito em casa, e bem valorizado aqui", resume Silva.

Nessa sintonia, o cantor faz o último show da turnê do celebrado disco "Silva canta Marisa", dedicado à interpretação do repertório de Marisa Monte, neste sábado (21), às 19h, no Sesc Fortaleza, Centro. Penúltimo lançamento do capixaba (em 2016), a repercussão do álbum reverberou ao ponto de Silva conciliar este show com a apresentação voltada ao material mais recente, "Brasileiro" (2018).

Silva acaba de lançar projeto carnavalesco e vislumbra a gravação de um novo álbum para 2020 Foto: Lucas Barbosa

Cada um com seu show, ele, Marisa e a carioca Giulia Be serão as atrações de abertura do festival I' Music. O evento acontecerá de 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2020, no estacionamento do Shopping Iguatemi. O artista observa que tem tentado parar "há um tempão" com a turnê de "Silva canta Marisa", mas o carinho do público ajudou a alimentar a agenda da turnê até aqui.

"Esse show foi muito importante pra mim. Sabe quando você tem noção do que um projeto faz com a sua carreira? Eu era artista de nicho, voltado a um público universitário, e dei um passo fora dele. Com o 'Marisa', comecei a ver muita gente de cabecinha branca nos shows. Pessoas mais velhas, diferentes. E passei a gostar disso, porque acredito muito nisso", reflete o cantor.

Camocim

A ligação de Silva com o Ceará se estende para além dos palcos. No início deste mês, o cantor esteve na capital cearense como embaixador de um projeto social realizado por uma empresa privada. Em evento para convidados no Beach Park, localizado no Porto das Dunas, ele se apresentou ao lado de participantes da iniciativa.

Em Camocim, município a 355 Km de Fortaleza, cerca de 30 jovens ligados à comunidade inserida na área da Fazenda Boa Esperança, voltada à produção orgânica de coco, integram uma escola de formação musical. Segundo Lilian Reis, diretora de marketing da empresa, no início o projeto era meramente recreativo.

"Eles pegavam instrumentos emprestados e tinham aquele momento no fim de semana. Mas a gente viu que alimentavam um real interesse pela música, e queriam aprender. Hoje, os alunos têm seis horas de aulas de música por semana. Aprendem teoria musical, prática de palco, composição, é uma formação completa", sintetiza Lilian.

Aluna do projeto encontra o artista em show no Porto das Dunas, realizado para convidados, no início deste mês

Para Silva, o contato com o caminho dos jovens de Camocim se conecta ao início da própria formação. Antes de seguir em carreira solo, mais jovem, ele foi aluno de cursos de música e, inclusive sua mãe também é professora da área.

"A música coloca tanta gente no rumo. Sempre fui péssimo na escola. Se fosse depender das minhas notas em física e matemática, eu seria horroroso. Era apaixonado por música e sabia que seria músico um dia. Toquei em orquestra, me formei em violino. As crianças precisam dessa chance, de terem contato com isso e escolherem se querem ou não", observa o capixaba.

Em 2020

Silva acaba de lançar o show e o disco ao vivo "Bloco do Silva", para animar os festejos de Carnaval, e segue com o projeto até março.

Ainda neste mês, ele prepara um single e um clipe inédito ao lado de uma das divas do axé, Ivete Sangalo. Depois do Carnaval, destaca o artista, "vai ter o Festival Lollapalooza, que já quero ir com show novo. Será o final da turnê do 'Brasileiro'. E quero muito lançar um disco novo em 2020", vislumbra.

Serviço

Silva Canta Marisa

Show do cantor Silva (ES) neste sábado (21), às 19h, no Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Entrada: doação de 5kg de alimentos + R$ 5 (com cartão Sesc) ou R$ 10 (público geral). Contato: (85) 3462.6350