Show 'Os Filhos dos Caras' é destaque na 12ª edição do Encontro de Mulheres

A divulgação do espetáculo “Os Filhos dos Caras” promete uma “viagem às raízes da boa música brasileira”. Tal afirmação nem parece absurda quando conhecemos os nomes homenageados pela iniciativa. As feras Tim Maia (1942-1998), Wilson Simonal (1938-2000) e Jair Rodrigues (1939-2014) são festejados pelos herdeiros diretos, simplesmente aqueles que mais tiveram contato com acervo produzido pelo trio nas últimas cinco décadas.

Na mesma intensidade, trata do reencontro mas íntimo do público com o legado deixado por ícones da cultura. Realizado pela primeira vez em Fortaleza, a celebração acontece hoje (16), às 19h30, no Centro de Eventos do Ceará. No palco, a prole Wilson Simoninha, Max Viana e Léo Maia entrega suas vozes a um repertório dominado por clássicos nacionais. O espetáculo abre oficialmente a 12ª edição do Encontro de Mulheres, evento organizado pela rede de farmácias Pague Menos.

Até domingo (19), os 20 mil visitantes aguardados pela organização participam de atividades como shows, palestras, sorteios e homenagens especiais. No quesito música, a noite de quinta-feira revive composições que fazem parte do imaginário sonoro do País. Clássicos do quilate de “País Tropical”, “Alguém me avisou”, “Não deixe o samba morrer”, “Do Leme ao Pontal”, “Disparada”, “Descobridor dos sete mares”, “Deixa isso pra lá”, “Majestade O sabiá” e a saborosa “Não quero dinheiro”.

“Os Filhos dos Caras” serão acompanhados pelos músicos Marcelo Maita (teclado), Robinho Tavares (baixo), Daniel de Paula (bateria), Marcio Forte (percussão) e Guiza Ribeiro (guitarra). A iniciativa surgiu em 2015, quando um projeto reuniu artistas em uma série de apresentações nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A premissa era de festejar personalidades da MPB, por meio de um evento onde os filhos interpretam canções dos próprios pais.

Eclodia a faísca originária do espetáculo. Num primeiro momento participaram, além de Léo Maia e o irmão de Simoninha, Max de Castro; Luciana Mello e Jair Oliveira (crias de Jair Rodrigues). Na Capital cearense o show ganha o reforço de outro realizador com a música no sangue. Max Viana é cria do alagoano Djavan.

Das parcerias

Dependendo das agendas individuais dos integrantes, cada montagem ganha uma formatação única. Desde 2018 o musical foi reestruturado e unificado, reunindo os três herdeiros (“Os Filhos”) com uma banda única para todos, honrando ainda mais a herança dos “Caras”. Formato definido, dali em diante o desafio passa a ser a escolha dos temas musicais de cada um dos mestres. Simoninha destaca que a seleção das músicas acontece tranquilamente, sem maiores atropelos e da forma mais natural possível.

Simoninha grava material inédito no segundo semestre de 2019 Patricia Ribeiro

“Criamos um show para emocionar, deixar as pessoas felizes. Obviamente, também apresentar para outras gerações um pouco da obra dos nossos pais. Tentamos sempre mudar, acrescentar outras músicas e experimentar. Como a seleção é extensa, temos a possibilidade de brincar, no sentido de deixar sempre vivo”, explica o carioca que projeta a gravação de disco ainda para este ano.

Prestes a soltar no mercado o single “Cada um em sua direção”, Max Viana se entusiasma ao falar sobre a interação entre os colegas. “O mais fantásticos desse projeto é que o repertório vai mudando. Na hora puxamos uma coisa que não estava ensaiada”, divide o músico.

Max Viana destaca a amizade no palco e projeta lançamentos de singles para promover o disco Marcos Hermes

Questionados sobre os possíveis desdobramentos do trabalho, os entrevistados especulam que a criação de um material inédito, como um disco, não é a principal meta dos envolvidos. Festejar a memória da cultura brasileira é o primordial nesse primeiro momento. “A premissa número um é realmente celebrar esse repertório maravilhoso”, defende Viana.

Já Simoninha evidencia o quanto o encontro é especial. “Quando você junta as pessoas, sempre tem essa possibilidade de fazer algo inédito. O que é mais incrível é estimular a criatividade, seja ela no coletivo ou nos trabalhos individuais. Isso é que é o bacana dessa reunião”, completa.

Nessa playlist especial confira as pérolas cantadas por Simoninha, Leo Maia, Max de Castro, Max Viana, Jair Oliveira e Luciana Mello.

Empreendedorismo feminino é um dos temas explorados no Encontro

O “Encontro de Mulheres” integra o mapa nacional de iniciativas específicas para o público feminino. Na 12ª edição, o evento parte do tema “Amor é o que nos faz gigantes”, como norte para a programação. O objetivo dos organizadores é edificar reflexões sobre o empoderamento feminino e a força na luta pelos direitos vitais de cada mulher.

Partindo do preceito de união e amor enquanto formas de combate às desigualdade de gênero no Brasil, a programação investe em atividades voltadas para o debate acerca do empreendedorismo. Logo na abertura do Encontro, a atriz, modelo e escritora Bruna Lombardi esmiuça a palestra “Felicidade e empoderamento”.

A atividade aborda conteúdos relacionados à autonomia da mulher, qualidade de vida e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Na mesma pegada, a também multiartista Cláudia Raia divide a experiência obtida em mais de três décadas de palco com a palestra “Nas Raias do Empreendedorismo”. Em debate, como enfrentar os “nãos” da vida profissional e se preparar para uma visão positiva das oportunidades.

Até domingo (19), o Centro de Eventos do Ceará (CE) se estabelece como território de cuidado a feminino. Além das atrações do palco principal, outros espaços do equipamento se destinam shows, oficinas (Digital, Artesanato e Moda) e conferências que abordarão assuntos como saúde, sexualidade e psicologia. Encerrando a 12ª edição, Fafá de Belém resgata os grandes sucessos da carreira no show “As Guitarradas do Pará”, em que viaja no tempo e compartilha com o público sua trajetória artística.

O repertório remete ao seu querido Pará e a cantora também apresenta faixas do novo disco “Do Tamanho Certo para o meu Sorriso”, trabalho comemorativo dos 40 anos de carreira da artista. Parte da renda do “Encontro de Mulheres” será revertida para instituições filantrópicas do Ceará.

Programação

Auditório principal

16/05 – Quinta-feira

9h - Abertura oficial - Palestra “Felicidade e Empoderamento”, com

Bruna Lombardi;

14h - “Talk show Mulher e Seus Desafios”, com Regina

Casé e convidados;

19h30 - Show Os Filhos dos Caras;

17/05 – Sexta-feira

9h - Palestra “O que estou fazendo de mim”, com Leandro Karnal;

14h - Palestra “Você na era digital”, com Martha Gabriel;

19h30 – Apresentação Padre Reginaldo Manzotti;

18/05 - Sábado

9h - Abertura, apresentações, sorteios e palestras - Palestra

“Saúde e Longevidade”, com Marcio Atalla;

14h - Palestra “Nas Raias do Empreendedorismo”, com Cláudia Raia;

19h30 - Show com Fafá de Belém;

19/05 - Domingo

9h - Entrega do Troféu Mulheres de Ouro;

“Apresentação História e Poesia”, com Bráulio Bessa.



Serviço

12º Encontro de Mulheres Pague Menos. De 16 a 19/05, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 80 (para os 4 dias de evento). Vendas em bit.ly/2W43ExY