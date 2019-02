Show "Carnaval D'aquele Tempo" traz de volta o clima dos bailes dos anos 1950

Quando alguém toca na expressão "essa música é do meu tempo", normalmente o sentido da fala é nostálgico. Ao ignorar o apelo atemporal do cancioneiro, o ouvinte remete a períodos marcantes da própria trajetória, em sintonia com a época de lançamento de cada canção. Em torno desse costume - e ao mesmo tempo disposto a afirmar que obras musicais são de qualquer tempo - o projeto "Carnaval D'aquele Tempo" acontece nesta quarta (27), às 11h30, na Escola Porto Iracema das Artes. O acesso é gratuito.

O show traz a Orquestra Típica (CE) para o palco. Criada por uma junção dos grupos locais Orquestra Popular do Nordeste e Choro Grande Banda, a formação apresenta um repertório baseado na obra de compositores como Pixinguinha, Capiba, Manoel Ferreira e Zé Menezes, dentre outros. A apresentação evoca a atmosfera dos bailes carnavalescos dos anos de 1950 e tem circulado neste período de Pré-Carnaval.

No último sábado (23), a Orquestra Típica levou o show para o Teatro São José, pela programação de Pré-Carnaval da Prefeitura de Fortaleza. E além da apresentação desta quarta (que acontece em contrapartida à aprovação de um projeto pela Secretaria da Cultura do Estado), a formação se apresenta na próxima sexta, 1º de março, às 19h, nos jardins do Theatro José de Alencar (Centro).

"Basicamente, esse grupo com o nome 'Orquestra Típica' surgiu em 2019, mas em 2018 a gente já tinha uma proposta de show, o 'Carnaval de Pixinguinha'", situa Pablo Garcia, diretor musical do projeto e professor de música da Universidade Estadual do Ceará (UECE).

O músico detalha que a Choro Grande Banda, projeto coordenado por ele, junto a alunos da UECE, já tinha experiência no repertório de Pixinguinha. Em paralelo à atuação da Orquestra Popular do Nordeste, "a gente viu que trabalhava de maneira parecida, com pesquisa de repertório, de arranjo, e privilegiava esse formato de bandas populares da música instrumental", identifica.

Um dos nortes do encontro é o estudo de "O Carnaval de Pixinguinha", uma publicação do Instituto Moreira Salles (RJ), editada a partir de manuscritos do compositor carioca, gravados e publicados em disco a partir dos anos de 1950 ("O Carnaval da Velha Guarda", 1955, e "Assim é que é", 1957).

Idade

Indagado se o repertório favorece a apreciação do público mais velho, Pablo Garcia observa que, embora a proposta do show evoque os anos de 1950, o apelo das obras é amplo.

"Se as pessoas conhecessem e ouvissem mais, essas músicas não seriam destinadas a situações específicas, para um público de terceira idade ou adulto, com seus 50 anos. De certa forma, a música tem um significado construído para as pessoas, de apreciação, de gosto, de envolvimento. A forma de gostar é muito variada", avalia o músico e professor.

Serviço

Carnaval D`Aquele Tempo

Apresentação da Orquestra Típica (CE). Nesta quarta (27), às 11h30, na Escola Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Acesso gratuito. Contato: (85) 3219.5865