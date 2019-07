Shots saudáveis: confira as misturas ideais para incluir na dieta alimentar

Apesar de alguns considerarem saborosos e outros nem tanto, os shots são opções de bebidas nutritivas e concentradas, normalmente preparadas à base de limão, com pouca água, frutas e maior quantidade de vegetais. Isso torna o alimento benéfico à saúde do organismo de modo geral.

Dependendo dos nutrientes incluídos nas combinações, a nutricionista Cinthia Queiroga diz que as versões com ação detox, digestiva e antioxidante agem também no aumento da imunidade, no bom funcionamento do intestino e na redução do risco de doenças cardiovasculares.

O shot verde é um desintoxicante rico em magnésio e cálcio. A mistura indicada pela nutricionista é uma excelente sugestão para quem apresenta restrições ou não gosta de ingerir laticínios. O consumo da composição com folhas verdes-escuras ajuda na reposição do cálcio. Ele também elimina as toxinas acumuladas no fígado e nos rins.

"Por isso, se ingerido todos os dias, durante um período indicado por um profissional da nutrição, é possível observar a perda de peso, principalmente quando associado à alimentação equilibrada e à prática de atividade física regular", acrescenta Cinthia.

O shot roxo é composto por suco de uva, rico em polifenóis, resveratrol e carboidrato de rápida absorção. A fórmula contém, ainda, a beterraba, legume farto em vitaminas e nutrientes que ajudam a melhorar a vascularização, a perfusão sanguínea e a pressão arterial. "O mix facilita, também, a chegada dos nutrientes na circulação, potencializa o desempenho na atividade física e consequentemente deixa a pessoa mais energizada", revela.

Já a versão digestiva, produzida com aloe vera, é a proposta mais recomendada por Cinthia para ser incluída antes do almoço. A sugestão do horário é pelo fato de a bebida evitar a sensação de empachamento, especialmente para desmistificar a ideia de que os benefícios das misturas só podem ser absorvidos quando forem consumidas na primeira refeição do dia.

o shot roxo é a versão mais recomendada para consumo antes da prática de atividade FOTO: NATINHO RODRIGUES

Conforme a nutricionista, após um longo período em jejum, durante a noite, o corpo libera muitos radicais livres, o que deixa o organismo em estado de acidose. E o consumo dos shots neutraliza a ação dos radicais livres. Ou seja, eles preparam o corpo para receber a alimentação do dia com mais energia. "Portanto, quem toma, seja em jejum ou respeitando os intervalos das principais refeições, nota a diferença. A pessoa se torna mais energizada e disposta", acrescenta a profissional.

Porções

De acordo com Cinthia, não existe uma quantidade ideal para o consumo, tudo depende da necessidade de cada um. Porém, como a bebida é mais concentrada do que o suco, as porções de 50 ml ou 100 ml, sempre antes das refeições, são suficientes.

É interessante que a mistura seja ingerida de 15 minutos a meia hora antes das refeições. "A associação do líquido aos alimentos atrapalha o contato com os ácidos produzidos pelo estômago e, consequentemente o processo de digestão", afirma.

Para quem deseja acrescentar os shots na rotina alimentar, a nutricionista aconselha diversificar as combinações. Dessa forma, será possível incluir todas as substâncias, porque cada alimento traz seus nutrientes e vitaminas essenciais na manutenção de uma vida equilibrada e saudável.

No preparo da sugestão de shot digestivo, o ideal é utilizar o aloe vera em embalagem concentrada, com certificação padronizada e garantida FOTO: NATINHO RODRIGUES

Dependendo do objetivo, é possível substituir um alimento por outro. Ou seja, o limão pode ser trocado por uma fruta menos ácida. "O ideal é consumir as bebidas sem acréscimo de açúcar. Mas no caso do preparo com aloe e vera e o própolis, no qual a mistura fica um pouco amarga, o mel é um saudável aliado", indica a especialista.

De maneira geral, todos podem tomar os shots. No entanto, a nutricionista alerta, "o uso contínuo do alimento pode se tornar desnecessário. "Isso porque a pessoa pode estar precisando da combinação apenas naquele momento. Daí, a importância de variar e fazer as substituições devidas", conclui Cinthia.

Confira as receitas

Shot verde - desintoxicante

Ingredientes para 100 ml

1 limão (sumo)

½ maça (com casca)

½ folha de couve

1 talo de salsa

3 cm de gengibre

50 ml de água

Modo de preparar

Coloque tudo no liquidificador. O ideal é liquidificar de maneira que ele fique bem concentrado. Para não perder as fibras o interessante e tomá-lo em seguida e sem coar.

FOTO: NATINHO RODRIGUES

Shot - digestivo

Ingredientes para 100 ml

50 ml de extrato de aloe vera

½ limão

3 cm de gengibre

Mel a gosto

Modo de preparo

No copo misture aos 50 ml de aloe vera, o sumo de ½ limão, os 3 centímetros de gengibre ralados e se preferir, acrescente mel de abelha a gosto que, além de combinar com o sabor das frutas, o mel agrega mais saúde na questão da imunidade. A mistura deve ser consumida em seguida.

Shot roxo - antioxidante

Ingredientes para 100 ml

100 ml de suco de uva integral

1/2 beterraba

10 gotas de extrato de própolis

Modo de preparo

Junte o suco de uva e a beterraba e liquidifique até ficar bem consistente. Coloque no copo e acrescente as gotas de própolis. A bebida deve ser consumida em seguida.