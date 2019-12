Shawn Mendes cancela segundo show em SP; evento no Rio está mantido

O cantor Shawn Mendes teve de adiar a segunda apresentação que faria em São Paulo neste sábado (30). De acordo com nota da organização, o canadense tem ordens médicas para repouso total de suas cordas vocais. Informações sobre reembolso devem ser postadas em breve no site da Livepass.

O canadense fez show nesta sexta (29) no Allianz Parque (zona oeste) e ainda passa pelo Rio de Janeiro em 3 de dezembro, na Jeunesse Arena (Rio) -por ora o evento está mantido.

Shawn passou pelo país recentemente quando subiu ao palco do Rock in Rio 2017 e do festival VillaMix Goiânia em 2018.

Na carreira, o jovem de 20 anos já coleciona alguns hits, como "In My Blood" e "There's Nothing Holdin' Me Back", e números expressivos: em seu canal de YouTube, já são quase 6 bilhões de visualizações.

O artista pop está em sua terceira turnê mundial e, na América Latina, ainda segue para Chile e Peru.