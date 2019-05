Setor gastronômico cearense investe em alimentação fresca e saudável

A busca por hábitos saudáveis, tanto alimentares quanto de exercícios físicos, tem intensificado a troca de refeições de 'junk food' por marmitas compostas de ingredientes leves e nutritivos. Essa mudança tem expandido o mercado de saladerias em Fortaleza, que além de promover uma vida mais saudável, facilita a rotina de quem não tem tempo para cozinhar ou preparar saladas.

Esse crescimento também tem levado cada vez mais investimentos na elaboração de alimentos únicos. Essas propostas estão se tornando ainda mais atrativas, até mesmo para o paladar de quem não aprecia saladas. Os motivos estão nas variações dos molhos, dos acompanhamentos e pela forma de preparo. Tais refeições são excelentes dicas para os dias mais quentes, já que costumam trazer ingredientes bem refrescantes.

Tradicional

Uma dessas iniciativas veio de Caroline Nobre, que colocou a ideia em prática para garantir praticidade. Assim surgiu a Saladex, que funciona há quase seis anos com serviço de delivery, atendendo a pedidos de segunda a sábado. No cardápio estão saladas tradicionais, funcionais, lanches e sobremesas fit, snacks e sucos.

"Tivemos a ideia exatamente pela pequena, mas visivelmente crescente, preocupação das pessoas com relação aos cuidados com a saúde, não somente estética. E também pela dificuldade que eu sentia em ter em casa produtos sempre frescos", explica a empresária.

O carro-chefe da casa, segundo Caroline, é a Saladex Caesar acompanhada de croutons com frango e molho Caesar. Outra opção é a de carpaccio coberta com mostarda e limão. A proposta também permite ao cliente montar o seu próprio prato, podendo escolher a proteína, as folhas, o tipo de queijo, além de quatro itens, o acompanhamento e o molho.

A Saladeria de Carlos Sobreira também nasceu depois da percepção dessa mudança de hábitos. O empresário conta que na época em que planejava abrir o espaço, a culinária saudável já estava em alta, mas havia poucas alternativas de restaurantes na cidade. O empreendimento funciona no bairro Parque Manibura, todos os dias da semana, além de oferecer serviços de entrega.

O negócio, no entanto, não se limita a saladas, oferecendo uma variedade de comidas saudáveis, como quiches, tapiocas, crepiocas, panquecas, wraps, sanduíches naturais e outros. Uma das mais pedidas é a vegana, acompanhada de hambúrguer de soja, castanha e chips de batata-doce, além das servidas com camarão.

Parceria

Há mais de nove anos, o casal Clayton e Manuela Nojosa trabalha com a distribuição de alimentos. Manuela, que é nutricionista, decidiu incluir pratos de saladas no cardápio. Com a boa aceitação, vieram o investimento e a expansão na produção das saladas de pote, iniciada em 2018 com a marca Mais Fitness Salada.

O diferencial está na combinação dos molhos oferecidos com o tipo de proteína de cada salada. "A Manuela fez todo o acompanhamento com uma engenheira alimentar, e foram testando sabores e ingredientes até chegar nos resultados que temos hoje", diz Clayton.

Molhos à base de iogurte, de mostarda com limão e de ervas finas são algumas das variações combinadas com legumes, temperos e até frutas. Há possibilidades para todos os gostos. Os clientes têm disponíveis ainda no cardápio: saladas de frutas, sucos naturais e refeições de baixa caloria. Como sobremesa, a mais pedida é o mix de frutas de kiwi, morango, abacaxi e calda de maracujá.

Cuidados

O tratamento das folhas começa desde o momento que elas chegam aos locais de produção, já que legumes e verduras mal lavados podem causar uma série de doenças, como salmonela e botulismo.

O proprietário da Mais Salada Fitness explica que o processo consiste inicialmente na seleção e distribuição dos alimentos, depois eles são colocados numa câmara fria. Posteriormente, é feito o processo de higienização, onde ficam de molho para serem centrifugados.

Carlos ressalta que na Saladeria há ainda o controle da temperatura de armazenamento. Segundo ele, todo os fornecedores devem atender aos padrões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além dos processos de higienização, existe uma atenção com a escolha dos ingredientes por meio do acompanhamento de nutricionistas e engenheiros de alimentos.

Em todos os estabelecimentos, ocorre essa consultoria profissional para a montagem dos pratos. Caroline enfatiza que na Saladex ocorre a redução de gordura para promover a saúde.

Com os nutrientes necessários para dia a dia dos indivíduos, essa onda vem para reforçar os bons hábitos. Clayton garante: "a tendência da salada não é um modismo que vem e passa, ela é necessária".