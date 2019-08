Sessão de 'Bacurau' e críticas à censura de Bolsonaro abrem o Festival de Cinema de Gramado

Aplaudida, a exibição de "Bacurau" trouxe a força do cinema fantástico à Serra Gaúcha. Unindo horror, ficção científica, ação, faroeste (e o que mais der na cabeça dos realizadores) somos apresentados a um sertão distópico, esquecido pelos poderes públicos e que infelizmente será cenário de ataques violentos de invasores.

A obra dos pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles abriu o 47º Festival de Cinema de Gramado, na noite da última sexta-feira (16). Ocasião marcada por homenagens e um concorrido tapete vermelho para as estrelas do audiovisual brasileiro. O elogiado longa, vencedor do Prêmio do Júri do Festival de Cannes em maio, marcou sua estreia oficial no Brasil e chega às salas de cinema no dia 29 de agosto.

Antes da exibição, parte do elenco, incluindo Sônia Braga, e da equipe técnica do aguardado filme pernambucano subiu ao palco. A fala política encabeçada pelos diretores exigiu mais respeito aos profissionais de cinema e mostrou insatisfação contra a atual postura do Governo Federal de censurar trabalhos da área.

A solenidade aconteceu um dia depois de o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltar a criar atrito com o cinema nacional. Na transmissão semanal pelo Facebook, ele criticou produções que têm a sexualidade como tema. Afirmou ainda que teria "degolado tudo" ao fazer referência aos cargos de diretoria da Ancine.

"Bacurau foi desenvolvido ao longo dos últimos dez anos com o Juliano e Emilie Lesclaux (produtora do filme). Somos profissionais da cultura e exigimos respeito", desabafou Kleber Mendonça. O diretor pediu que cada membro da equipe se apresentasse e dissesse a sua função. Lesclaux alertou que "Bacurau" foi realizado "com toda a liberdade, sem nenhum tipo de censura". Juliano Dornelles, por sua vez, concluiu o momento gritando "Censura, não!".

Bacurau de luta

Foi a deixa para as luzes se apagarem e na telona surgir a história de um povo que resiste. Perdidos nessa terra sem lei, resta aos moradores encarar uma ameaça nunca antes enfrentada. O jogo de mistério quanto às motivações de cada personagem em tela é um dos trunfos da direção. Ao som de "Não Identificado", na voz de Gal Costa, os primeiros minutos revelam o espaço estrelado para daí sermos jogados numa estrada detonada perdida no meio do Nordeste brasileiro.

Testemunhamos um caminhão pipa em disparada, atropelando caixões soltos pela estrada. O cheiro da morte exala a cada minuto da projeção. Já em Bacurau, sabemos da morte de dona Carmelita (Lia de Itamaracá), espécie de liderança política e espiritual do lugar.

Naquele chão isolado, deficiente de água, uma "nave espacial" (drone) espiona o céu. Cadáveres crivados de bala passam a surgir. Forasteiros armados até os dentes estão na região. Pouco a pouco, Teresa (Bárbara Colen), Domingas (Sônia Braga), Acácio (Thomas Aquino), Plínio (Wilson Rabelo), Lunga (Silvero Pereira) e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Resta identificar o inimigo e buscar coletivamente um meio de defesa.

Assim, aquele povoado resiste. Vítimas da politicagem, da violência advinda do abandono, tentam insurgir ao passo que buscam esperança. É a união dos moradores que conduz essa busca desesperada por redenção.

Os violentos invasores liderados por Michael (vivido pela lenda Udo Kier) descarregam suas vivências lunáticas por meio de armas. Caçam impiedosamente e pouco explicam aquele desejo desenfreado de matar.

"Bacurau" homenageia também o cinema ao alimentar o espectador de inúmeras referências. Da trilogia Mad Max ao cinema seco de "Meu Ódio Será tua Herança" (1969) e "Amargo Pesadelo" (1972). Tem o sangue de "A Morte do Demônio" (1981), "Encurralado" (1971) e o DNA da criatura de "O Enigma de Outro Mundo" (1982). Entretanto, o serviço de reconhecer as inspirações dos diretores está longe de ser o principal motivador da obra.

A trama revela as tintas de um Brasil com a cara de 2019. Do culto à ignorância, censura, tortura e morte. Do ataque irresponsável a minorias. Da ideia da posse de arma como controle da sociedade. A violência contida em "Bacurau" desnuda os muitos conflitos em regiões periféricas do Brasil. Reflete que revoltas e insurgências são até necessidade diante das injustiças. Elas foram muitas. Inclusive no Nordeste.

Cearenses na tela

Diante da ameaça, o Lunga de Silvero Pereira cresce na trama. Foragido, retorna à cidade para desenrolar um contra ataque na companhia da comunidade. Ao lado dos comparsas, entre eles, Raolino (Uirá dos Reis), integra um grupo de desajustados em busca de vingança. Lembra uma gangue cyberpunk que certamente dariam muito trabalho para o Robocop de Paul Verhoeven.

Se Lunga é pura explosão e força, o Carranca de Rodger Rogério reside no lirismo e no fantástico. É um achado certeiro naquele universo imaginado por Dornelles e Kleber Mendonça. Munido de uma viola, faz às vezes de trovador dos acontecimentos. Dentre as figuras míticas da pequena sociedade presente em Bacurau, o músico cearense brilha pelo mistério e pela interpretação natural.

Além dessas participações, o Ceará marcará presença com "Pacarrete" (mostra competitiva "Longas Brasileiros"). Nesta terça-feira (20), a obra rodada em Russas será exibida após estrear no 22º Festival Internacional de Cinema de Xangai ("Shanghai International Film Festival").

Dirigido por Allan Deberton, o longa ilumina a vida de icônica moradora da cidade: Maria Araújo Lima, a "Pacarrete'. A personagem é interpretada pela atriz paraibana Marcelia Cartaxo. A expectativa dos presentes no festival é de outra história de luta protagonizada por artistas nordestinos. Um confronto contra a ignorância e a perseguição aos trabalhadores da cultura.

Destaques

Memória

Antes da abertura oficial do 47º Festival de Cinema de Gramado, com o filme "Bacurau", a organização do evento saudou a memória do jornalista e crítico de cinema Rubens Ewald Filho (1945-2019) e da produtora, diretora e atriz Eva Piwowarski (1957-2019). Ambos integravam a curadoria do Festival de Cinema de Gramado ao lado do jornalista Marcos Santuario.

Produção nacional

Na última sexta-feira (16), "O Homem Cordial", de Iberê Carvalho, estrelado por Paulo Miklos ("O Invasor"), abriu a disputa por troféus Kikito em Gramado. "Pacarrete", produção cearense guiada por Allan Deberton e protagonizada por Marcélia Cartaxo ("A Hora da Estrela", "Batismo de Sangue"), concorre na mesma categoria: "Longas Brasileiros". Estão ainda nessa disputa cinco produções, a exemplo de " Hebe - A estrela do Brasil". A importante apresentadora de televisão, falecida em 2012, aos 83 anos, é interpretada pela atriz Andrea Beltrão.

Cinco mostras

Além da categoria "Longas Brasileiros", o Festival promove mais quatro mostras competitivas: "Curtas Gaúchos", "Curtas Brasileiros", "Longas Gaúchas" e "Longas Estrangeiros". O evento prossegue até o próximo sábado (24), quando serão anunciados os vencedores.

*O repórter viajou a convite da organização do Festival de Cinema de Gramado