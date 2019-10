Sereia de Ouro: tradicional comenda do Ceará

Sereia de Ouro Foto: Gustavo Epllizzon

A cerimônia do Troféu Sereia de Ouro, que aconteceu no último dia 27 de setembro, em solenidade no Theatro José de Alencar, marcou os 49 anos da comenda, criada em 1971 pelo chanceler Edson Queiroz e dona Yolanda Queiroz. Neste ano, a homenagem concedida pelo Sistema Verdes Mares, integrante do Grupo Edson Queiroz, foi entregue ao cientista Fernando de Mendonça, à desembargadora Iracema do Vale, ao artesão Espedito Seleiro e ao médico Sulivan Mota.

> Fernando de Mendonça: cientista desenvolveu no Brasil setores da ciência como meteorologia

> Iracema do Vale: desembargadora cearense implantou a Casa da Mulher Brasileira

> Espedito Seleiro: artesão ganhou reconhecimento mundial pelo seu trabalho com o couro

> Sulivan Mota: trabalho de destaque na pediatria e à frente do Iprede

Cerimônia Prestigiada

A edição 2019 do Troféu Sereia de Ouro reuniu políticos, empresários, autoridades e nomes da sociedade cearense

