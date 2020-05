Seminário beneficente com foco em práticas respiratórias e de meditação acontece neste sábado (30)

O mundo está se transformando. À medida que a quarentena se prolonga, apesar de ser um momento difícil, é possível ver animais convivendo em harmonia com a natureza, o ser humano promovendo mais ações empáticas e uma maior compreensão para com o outro. Essas mudanças chegam em um momento importante com maior reflexão interna e revisão de valores e prioridades.

Diante desse contexto, neste sábado (30), Ananda Kaur promove o seminário beneficente "Mudando com as mudanças - um kit para viver nesta época". Embora gratuita, a iniciativa pede uma contribuição consciente que será doada para o Projeto Semeadores do Grupo Espírita Paz e Bem, realizador de trabalho voluntário com famílias carentes. Os interessados devem fazer inscrição prévia.

Em duas horas de duração, a terapeuta holística explanará sobre essa onda de transformação gerada pela pandemia e como isso afetará todos os setores da sociedade.

"Não temos tempo de parar e se preparar para tudo isso, precisamos mudar junto as mudanças", afirma.

Para a aula teórico-prática, Ananda reuniu os conhecimentos como terapeuta e professora de yoga para ensinar técnicas da prática que auxiliam tanto no controle emocional quanto na criação de novos hábitos, focos importantes para esse período de distanciamento social.

"O seminário é uma reflexão sobre o presente, sobre as mudanças rápidas que estamos presenciando. A partir de agora, nada vai ser como antes, e esse curso apresenta essa consciência de como utilizar o momento não como um grande obstáculo, mas como importante momento de expansão e criatividade", explica a professora que atua na área há mais de 10 anos ao lado do marido, Helder Lima, também instrutor de yoga.

Não há restrições para os interessados em participar, já que não envolve exercícios físicos

A prática

É por meio de técnicas yoguicas que Ananda ensina o manejo da ansiedade, do medo e o alívio do estresse, insônia e depressão, além do fortalecimento da capacidade de se adaptar ao inesperado, à criação de hábitos, o desenvolvimento de clareza para agir e a criatividade para se reinventar.

A professora italiana, residente em Fortaleza, apresentará meditações conduzidas em áudios e escritas especialmente para cada um desses focos.

"O seminário é composto de várias técnicas respiratórias, de meditação e de mantras, além de gestos com as mãos e dedos que têm o poder de canalizar as energias. Todos podem fazer, mesmo pessoas que têm limitações físicas, é só sentar-se que dá pra praticar", garante.

Antes de iniciar a prática em casa, é ideal não fazer refeições pesadas e buscar um ambiente mais tranquilo onde não vai haver interrupções, por isso, desligue celulares.

Esse espaço também precisa ser confortável e limpo para que se consiga atingir a total concentração. O uso do tapetinho não é obrigatório, mas pode ajudar quem vai fazer os exercícios.

Uma outra dica é de tornar a prática um compromisso diário de modo a incorporá-la à rotina. Entender o momento como dedicação a si e autocuidado facilita na determinação de realizá-lo diariamente.

Para quem vai iniciar a prática durante o período de quarentena, há vários videoaulas e livros que podem ajudar e, apesar de ser possível aprender de forma autônoma, o ideal é a busca de orientação profissional que vai coordenar melhor os exercícios e entender suas necessidades.

Ananda explica que o yoga pode ser importante ferramenta nessa fase de transição.

"Estamos todos à flor da pele e precisamos ter foco e clareza para passamos por isso. Com a prática, é possível adquirir esse equilíbrio e nos conectarmos melhor com nós mesmos, com o nosso propósito e com o que queremos ser e fazer".

Com o distanciamento social, Ananda e Helder seguem realizando aulas online e também promovem lives diárias no Instagram.

Para Helder, a experiência e a interação no ambiente virtual não são as mesmas, mas, diante do atual contexto, é fundamental seguir com a prática para o bem-estar.

Evolução interna

Otimista quanto ao curso dessas transformações, Ananda encara a importância da reflexão interna como uma projeção de mudança no mundo.

"A pandemia marca o século XXI. Chega quando estamos muito conectados com o externo, com uma maior prioridade do ter ao ser. Agora, temos a chance de enxergar a importância de cuidar do nosso interior".

Com alimentação mais saudável, prática de atividades físicas, a meditação e o cuidado espiritual essas mudanças começam a acontecer. Portanto, de acordo com a professora, há a necessidade de uma reavaliação dos valores, das prioridades.

"Foi um momento que nos forçou a nos isolarmos para buscar a evolução", afirma.

Por isso, Ananda ressalta para o fato de que deve-se abrir para o momento. Se o caos é negado, há uma ilusão de controle o que pode gerar neurose e ansiedade.

Conforme Ananda, a aceitação faz da força do caos o impulso. Novos valores, como adaptação, empatia e respeito pela natureza, vão surgir a partir de aceitar essa realidade e observar o momento.

"A partir de agora, nada vai ser como antes", diz Ananda Kaur

"Parece que nesse período a gente tem que fazer algo, quando na verdade precisamos analisar o que está acontecendo para mudarmos interiormente".

A partir do tema do seminário, a terapeuta atenta para a diferença entre o sobreviver e o viver. Sob o ponto de vista do yoga, o primeiro está muito ligado ao instintos, ao ego, à satisfação do desejo. Há uma ação de defesa, já que tudo representa ameaça.

O viver, por sua vez, está no lugar de consciência. "Vivo a partir dos valores, da compaixão, do acolhimento, não preciso lutar. A consciência é uma instância do coração onde eu vibro de valores mais elevados e não ajo pelo meu medo", ressalta.

A instituição

Além de obter conhecimentos, participantes do seminário "Mudando com as mudanças" podem contribuir com o Projeto Semeadores, do Grupo Espírita Paz e Bem. Os recursos financeiros arrecadados serão revertidos em cestas básicas para beneficiar famílias atendidas pela instituição.

O grupo é uma organização sem fins lucrativos, fundado em 2001, que realiza atividades abertas ao público, a exemplo de palestras sobre espiritismo.

O Projeto Semeadores surgiu para ampliar o impacto social de pequenas Casas Espíritas do Ceará, que promovem doações a comunidades carentes. Durante a quarentena, com esses espaços fechados, a instituição se mobiliza para diminuir o impacto.

Serviço

Seminário beneficente "Mudando com as mudanças"

Neste sábado (30), às 10h, no aplicativo Zoom. Inscrições neste link

> SAIBA MAIS: Dicas para melhor aproveitar os momentos de meditação

Organize o espaço

A prática do yoga requer concentração, por isso, escolha um lugar tranquilo e arejado em casa. Mantenha-o limpo, organizado e livre de quaisquer distrações. Desligue o celular

Conforto

É importante vestir roupas leves e confortáveis. O uso do tapetinho não é obrigatório, mas ajuda no conforto

Alimentação

Não é recomendado iniciar o yoga após a ingestão de refeições pesadas. Quando possível, praticá-la de estômago vazio ou fazer uma alimentação mais leve

Compromisso

Para incorporar o yoga à rotina, é importante encará-lo como um compromisso. Marque o melhor horário e o repita diariamente. Lembre-se de desligar o celular e procurar não ser interrompido

Condução

Embora seja possível que iniciantes consigam praticar de forma autônoma, a recomendação é sempre pela busca de orientação profissional para alcançar todos os benefícios do yoga