Seminário 360º Design Praia de Iracema abre diálogo com a cidade sobre criatividade

Das cores na praia à revitalização de pontos históricos, vista com cada vez mais frequência em Fortaleza nos últimos tempos, o recado vem por meio do design. Prova disso é que desde quarta-feira (30) a Capital cearense entrou para a mesma categoria de cidades como Barcelona, Berlim e Buenos Aires com chancela um tanto quanto grandiosa: passa a ser 'Cidade Criativa do Design'.

O título, decidido após votação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), deve representar uma série de ações a ser desenvolvidas sob o viés da criatividade.

O 360º Design Praia de Iracema é uma delas e, planejada antes mesmo da confirmação do título, ganha uma estrutura de arena a partir desta segunda-feira (4), seguindo até quinta (7). Na programação, estão incluídas as presenças de designers renomados, a exemplo de Adélia Borges, Wagner Lúcio e Barão di Sarno. As palestras e mesas de debate serão abertas ao público fortalezense com o intuito de discutir os temas a importância do design no desenvolvimento da cidade, a responsabilidade dos profissionais da área e de como as mudanças sociais podem estar atreladas às questões visuais, dentre outros.

Impacto cultural

Com a realização firmada em parceria entre a Prefeitura de Fortaleza, Instituto Iracema e a Associação Ceará Design, o evento reunirá grandes nomes do segmento nas proximidades da Praia do Lido/Crush e no Centro Cultural Belchior. Esses locais da cidade são, inclusive, cada vez mais efervescentes para os jovens e recebem constantemente grandes eventos realizados pelo poder público.

Para Davi Gomes, presidente do Instituto Iracema, quando o impacto do novo título concedido pela Unesco se conecta às atividades promovidas na faixa litorânea da cidade, forma-se a evidência do esforço em ocupar a Capital com cores e pessoas.

"É um sinal de que Fortaleza está usando o design nas questões urbanas, nas atividades de trânsito, na nossa mobilidade. Além disso, pensando no nosso design social, que é aplicação da cultura e design nas comunidades, o título e essas ações, claro, acabam sendo um fator de crescimento para todos nós", opina.

Davi Gomes também acredita na possibilidade da popularização do assunto por meio de eventos na área. "Como a gente ganhou a chancela da Unesco é um sinal de que passamos a nos comprometer com uma série de ações nessa área para os próximos cinco anos. Essa escolha significa algo. Traz a realização de eventos, a tentativa de ampliar a formação dentro das escolas, de criar uma cultura do design na cidade", reconhece. Segundo o gestor, o 360º DPI é uma oportunidade de começar essa iniciativa de forma bem-sucedida.

Fora do eixo

Fazendo jus a todas as ideias colocadas em papel, o evento aposta em linha diferenciada. As ondas e a areia da praia são os responsáveis em dar as boas-vindas ao público. Algumas das formações serão comandadas no palco montado na praia. "Fazer um evento aberto ao público, fora de um auditório tradicional, é muito legal", comenta Allyson Reis, presidente da Associação Ceará Design.

Allyson revela que as atividades da entidade foram retomadas nos últimos anos, quase como uma busca de os profissionais se inserirem na nova realidade dos espaços urbanos da Capital. "Nesse tempo, foi supernatural organizar o evento junto ao Instituto Iracema e à Prefeitura, já que eles estavam levando essa discussão para dentro desse espaço".

O presidente da Associação Ceará Design lembra também como as questões de arquitetura e design têm sido fomentadas por esses órgãos. Exatamente por isso, Davi Gomes ressalta a escolha da Praia de Iracema como uma estratégia intencional. Junto à missão de desenvolver a criatividade com muito mais empenho, Davi explica os próximos passos. "Queremos fazer eventos de conteúdo aqui nessa região. Já existem muitos shows e festas por aqui, então, pensando em ampliar esse leque, gostaríamos de realizar formações que também chamem as pessoas para discutir a cidade".

Palestras

No entanto, além de discutir aspectos relacionados à cidade como um todo, a expectativa dos organizadores é de oferecer um conteúdo denso para os estudantes e profissionais interessados em propostas novas no design. Nessa linha, as palestras oferecidas englobam temas sobre design e sustentabilidade, cidades inteligentes, design aplicado à alimentação e a presença do grupo Design Ativista, que discute questões da ocupação urbana. Na quinta-feira, a apresentação da Orquestra Popular do Nordeste encerrará o 360º DPI.

Definindo a alma da primeira edição, Davi Gomes é enfático: "queremos provar que o design está em todos os lugares". Para os envolvidos, é a oportunidade de festejar o novo momento de Fortaleza na área.