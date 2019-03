Sementes: conheça as funcionalidades desses alimentos

A pesar de pequenas, as sementes de girassol, quinoa, chia, gergelim, linhaça e jerimum são ricas em vitaminas, antioxidantes, minerais, aminoácidos e ácidos essenciais para a saúde. Segundo a nutricionista Gabriella Frutuoso, a semente do girassol é uma das mais funcionais, por isso, pode ser consumida na alimentação.

Quinoa, quando associada a frutas e fontes de carboidrato, é uma pedida indispensável para os lanches da manhã, tarde ou mesmo no pós- treino

Este tipo de grão auxilia no controle do colesterol, reduzindo os níveis de LDL (colesterol ruim). "Por ser rica em cálcio, magnésio, fósforo e cobre, é uma ótima opção para a saúde óssea", destaca a nutricionista.

O consumo frequente da chia ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares. A substância é um importante complemento nutricional

A quinoa é rica em proteína, o que ajuda no fortalecimento muscular. O zinco é um nutriente que atua no fortalecimento do sistema imunológico e nos processos de cicatrização. As vitaminas do complexo B também presentes na quinoa são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso. "Por não conter glúten e ser considerado superalimento, é bastante recomendados pra os celíacos".

Gergelim É um alimento abundante em antioxidantes e zinco, por isto é ótimo para a pele

Aliada

A chia pode ser encontrada em forma de farinha, sementes e óleo. Rica em fibras, é uma aliada de quem sofre com constipação (intestino preso), melhora o colesterol, controla a diabetes e proporciona saciedade. Fonte de vitaminas, evita o aumento rápido da glicemia no sangue e auxilia no emagrecimento.

Já o gergelim, apesar de ser bastante conhecido, poucos conhecem a quantidade de benefícios. Por conter muita fibra e sua casca levar mais tempo para ser digerida e absorvida pelo organismo, provoca saciedade e favorece no emagrecimento.

A linhaça é um complemento alimentar rico em fibra, o qual ajuda a acelerar o metabolismo

"O gergelim é ótimo para a pele, pois é rico em antioxidantes e zinco. As substâncias previnem o envelhecimento precoce e atuam na produção de colágeno", afirma a profissional.

Quanto à linhaça é uma semente funcional que atua no emagrecimento e ajuda no controle da diabetes por tornar a liberação da glicose, na corrente sanguínea, mais lenta. "É maravilhosa para o coração por ser fonte de ômega 3 e 6 (gordura boa) que atua reduzindo o colesterol LDL (ruim) e aumentando o HDL (bom)".

O jerimum favorece a formação de massa magra e proteje as células do corpo. A semente tem ação anti-helmíntica, combatendo os vermes intestinais

Por fim, outra semente que apresenta inúmeros benefícios para a saúde é a de abóbora ou jerimum. "Fonte de nutrientes, fibras e minerais, dá saciedade, ajuda na perda de peso e aumenta o bem-estar", diz Gabriella.