Semana de Arte Unifor chega à reta final com programação infantil

A programação da Semana de Arte Unifor acontece neste sábado (23), com uma série de atividades voltada para as crianças e os pais. Às 9h, a Big Band Unifor apresenta um repertório de canções tradicionais infantis, reformuladas por arranjos de jazz, no hall térreo do Espaço Cultural Unifor. Na sequência, às 9h30, mediadores do Ateliê Educativo do Espaço Cultural realizam uma oficina de artes para crianças. A ideia é produzir pinturas, desenhos e colagens ao lado dos pequenos participantes.

À tarde, a partir das 16h, o Grupo Mirante de Teatro Unifor conduz o projeto "Tarde com Arte" de contação de histórias, também no Espaço Cultural. Dois temas serão explorados: "A Primeira Missa no Brasil", baseada na obra do artista Victor Meireles (1832-1903), e a biografia do pintor modernista José Pancetti (1902-1958). O acesso a toda programação é gratuito.

Hertenha Glauce, diretora do Grupo Mirante de Teatro Unifor, conta que a ideia da contação de histórias é explorar, enquanto os atores narram, o espaço expositivo das mostras "Da Terra Brasilis à Aldeia Global" (aberta até amanhã, 24) e "Arte Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz" (inaugurada na última quinta, 21). "'A Primeira Missa' a gente conta em frente a um quadro do Victor Meireles. E o segundo em qualquer espaço onde tenha a obra do José Pancetti", resume Hertenha.

O projeto "Tarde com Arte", criado há dois anos, acontece todos os sábados, às 16h, no Espaço Cultural da Unifor. Resultado da pesquisa do Grupo Mirante de Teatro Unifor, que em 2018 completa 35 anos, a contação de histórias é a apresentação mais regular da companhia teatral. A diretora observa que não há um "público-alvo" do "Tarde com Arte", mas o direcionamento é para as crianças.

O elenco do Grupo Mirante de Teatro Unifor se reveza na contação de histórias todos os sábados, há dois anos

A iniciativa já se encontra na quinta temporada. "E o objetivo é aproximar o público infantil das obras de arte e dos artistas que estão no Espaço Cultural. A linguagem é voltada para a infância, mas os adultos acabam gostando porque têm acesso a muita informação a respeito, sobre o Modernismo, por exemplo", destaca Hertenha Glauce.

Alcance

Indagada sobre o apelo da Semana de Arte Unifor para alcançar espectadores além dos colaboradores da instituição, Hertenha pontua que o "Tarde com Arte" formou, em dois anos, um público heterogêneo.

"Tem sim filhos de funcionários e de alunos. Mas todo sábado a gente faz contação e sempre há mãozinhas levantadas de gente que ainda não conhecia. E ao mesmo tempo tem pessoas que já conhecem e voltam pra conferir novas histórias", recapitula a diretora do Mirante.

Para as futuras temporadas do projeto em 2019, o grupo já prepara novas histórias. Com base na abertura da exposição "Arte Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz", os atores devem trazer temas da vida e da obra dos artistas Alfredo Volpi (italiano, 1896-1988) e Sérvulo Esmeraldo (cearense, 1929-2017).

O Grupo Mirante de Teatro Unifor ainda deve apresentar, pelo encerramento da Semana de Arte Unifor, o espetáculo adulto "Tarsila". Criado em 2016, sob incentivo do chanceler Dr. Airton Queiroz, a peça olha para a trajetória da pintora modernista Tarsila do Amaral (1886-1973). As exibições acontecerão no Teatro Celina Queiroz, às 20h deste sábado (23) e às 19h do domingo (24).

Big Band

Dirigida pelo maestro Robson Lima, a Big Band Unifor apresenta um repertório e uma formação distinta para a Semana de Arte Unifor. Cantigas de roda e da tradição do universo infantil brasileiro, como "Atirei o Pau no Gato", ganharam arranjos de jazz. A banda conduzirá os temas em um formato mais reduzido, reunindo bateria, piano, contrabaixo e saxofone, além do próprio maestro na trompa.

"Esse quarteto de jazz é um subgrupo da Big Band. Não terá minha regência, mas em algumas peças eu toco a trompa", detalha Robson. O repertório infantil é recente para o grupo. No último Dia das Crianças, os músicos se apresentaram para elas, pela primeira vez, na Escola de Aplicação Yolanda Queiroz.

Sobre a participação na Semana de Arte Unifor, o maestro Robson Lima destaca como a arte é sempre muito presente no ambiente da universidade. "A Unifor desenvolve atividades artísticas e é muito bacana se deparar com música e obras artísticas pra todo o lado", destaca.

Serviço

Semana de Arte da Unifor

Até 24 de março, no Campus da Universidade de Fortaleza (Avenida Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Acesso gratuito, exceto para o Teatro Celina Queiroz. Contato: (85) 3477.3106

Programação

Sábado (23)

9h - Apresentação da Big Band Unifor, no hall térreo do Espaço Cultural Unifor

9h30 - Oficina de artes para crianças, no Ateliê Educativo do Espaço Cultural Unifor

16h - Contação de histórias com o projeto Tarde com Arte, do Grupo Mirante de Teatro Unifor, no Espaço Cultural Unifor

20h - Apresentação da peça "Tarsila", com o Grupo Mirante de Teatro Unifor, no Teatro Celina Queiroz.Entrada: R$ 30 (inteira)

Domingo (24)

19h - Apresentação da peça "Tarsila", com o Grupo Mirante de Teatro Unifor, no Teatro Celina Queiroz. Entrada: R$ 30 (inteira)