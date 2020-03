Selvagens à Procura de Lei traz a Fortaleza show de lançamento do disco Paraíso Portátil

Após ganhar o Brasil com um som de rock autoral, a banda Selvagens à Procura de Lei volta a Fortaleza com show de lançamento do disco "Paraíso Portátil", lançado em novembro de 2019. A apresentação acontece neste domingo (8), no Theatro José de Alencar.

O álbum é o quarto trabalho de estúdio do quarteto e mostra uma fase mais íntima e sincera de Gabriel Aragão, Caio Evangelista, Rafael Martins e Nicholas Magalhães, com composições dos músicos repletas de sentimentos.

Com turnê iniciada em janeiro deste ano, o grupo já passou por Goiás, Distrito Federal e São Paulo apresentando o novo trabalho. Depois de Fortaleza, é a vez de Bahia, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Santa Catarina receberem o show.

Além do novo repertório, o setlist também traz músicas da banda já conhecidas pelo público que casam com a energia do show, como "Despedida", "Tarde Livre" e "Jamoga", regravada com a participação da cantora Roberta Campos.

Álbum

Produzido pelo produtor musical galês Paul Ralphes, o disco de 11 faixas ganha sonoridade que remete ao pop moderno e à música eletrônica por meio de sintetizadores e batidas que dão ritmo e melodia às letras.

Nicholas conta que o processo de construção aconteceu de maneira natural, quando perceberam que a maioria das composições feitas por eles falava sobre sentimentos e vivências.

"A gente chegava com a composição pronta e, quando fomos ver os temas das que nós mais curtimos, percebemos que falamos de coisas muito parecidas, sobre sentimentos, sobre se encontrar nesse mundo cheio de informações", diz.

Para essa produção, tiveram como referências grandes nomes da cena, como Tame Impala, Twenty One Pilots, War On Drugs, Gorillaz, Connan Mockassin, Clube da Esquina e os sons da nova geração da música brasileira.

Fazendo São Paulo de casa, o grupo comemora a breve volta para a cidade natal. "O público sempre recebe a gente muito bem, com uma energia incrível. Fortaleza também é de grande inspiração em tudo. É um lugar que nos traz boas recordações".

Folia

Mas, os 'Selvagens', como também são conhecidos, estiveram recentemente na capital cearense. Dessa vez, para a programação carnavalesca. Em parceria com o bloco Camaleões do Vila, formam o Camaleões Selvagens desde o Carnaval de 2019.

"Foi um bloco idealizado para a gente misturar de tudo, tem forró, samba, rock. Artistas de todo gênero que a gente curte, mas que nunca tocamos, já que nosso show é autoral", explica o baterista.

O quarteto, que sempre gostou muito do Carnaval, viu a oportunidade como uma forma de aproveitar a época foliã para tentar novos sons e, ao mesmo tempo, divulgar o trabalho autoral.