Segundo livro da série autobiográfica de Oswald Barroso retrata militância do artista

"Quando a poeira baixou, depois do atropelamento, Raimundo Flor examinou o que lhe restara das pernas: 'Estou lascado mesmo!'": é assim que o jornalista, dramaturgo, poeta e escritor cearense Oswald Barroso inicia a mais nova narrativa da série "As Desventuras de um Rei Desencaminhado", sobre suas memórias.

"Risco Vermelho" - segundo livro da coletânea, após o irreverente "Menino Amarelo" - será lançado nesta sexta-feira (31), às 19h, na Livraria Lamarca, em meio ao tradicional sarau da casa. A obra, com ilustrações de Descartes Gadelha, é dividida em 18 capítulos e abarca uma década de acontecimentos, de 1964 a 1974, enfocando no tempo que Oswald dedicou à militância, a começar no Movimento Estudantil.

Ilustrações de Descartes Gadelha integram o livro

A primeira parte se passa no Rio de Janeiro, onde o autor estava cuidando do acidente na perna, em meio à efervescência da cidade.

Ao voltar para Fortaleza, fez vestibular e passou para Ciências Sociais, vivenciando, em seguida, períodos de grande truculência, alavancados pela ditadura militar no País. A prisão - ocasionada por entregar panfletos no Dia do Trabalhador, em 1969 - e o período em que passou tendo a entrada principal de sua casa vigiada, são contados na obra.

Percepções

A narrativa finaliza com a descoberta de Oswald no ramo das artes. Após viajar para Recife fugindo da perseguição em Fortaleza, foi preso na cidade; liberto das grades, se tornou poeta e pintor.

"Acho que voltei para a minha própria natureza, pois não era nem para ser atleta nem político: era para eu ser artista", ri.

O próximo livro da série, "Sonho azul", afunila as percepções do escritor sobre as paisagens do mundo que já contornou. O material será lançado no próximo ano. Os dois últimos volumes são "Mato Verde" e "Luz no cinza".

Até lá, "Risco Vermelho" poderá ser adquirido nas livrarias Lamarca, Arte & Ciência e Livro L, todas no Benfica, no valor de R$ 30, bradando a mensagem que justifica o título: "'Risco' porque faz correspondência com o perigo pelo qual a gente passou se vestindo de vermelho e que, hoje em dia, estamos correndo de novo".

Serviço

Lançamento do livro “Risco Vermelho”, de Oswald Barroso

Nesta sexta-feira (31), às 19h, na Livraria Lamarca (Av. da Universidade, 2475 - Benfica). Contato: facebook.com/LivrariaLamarca



Risco Vermelho

Oswald Barroso

Expressão Gráfica

2019, 284 páginas

R$ 30