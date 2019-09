Sebrae lança edital de apoio a pequenos negócios criativos

O Sebrae/CE realizou na manhã desta terça-feira (24), o lançamento do edital de apoio a projetos de inovação de pequenos negócios que atuam no segmento da Economia Criativa. A ideia da instituição é contribuir para a promoção da inovação e do incremento da competitividade de empreendimentos criativos já em atividade no estado do Ceará.

Para além disso, o edital é para a produção de conhecimento e estímulo aos empreendedores criativos a apresentarem suas criações. Eles receberão um recurso para verificar se suas produções têm condições de sustentação no mercado.

Segundo o superintendente do Sebrae/CE, Joaquim Cartaxo, o projeto foi construido pelos nove estados do Nordeste. "É um tema novo para todos nós, e tem como objetivo macro fazer com que a temática se dissemine na sociedade, em especial, entre os empreendedores criativos" destaca.

O grande propósito do Sebrae/CE é incentivar a formalização desses profissionais. Seja como microempreendedores individuais, microempresas ou pequenas empresas, mas que eles possam sair da informalidade e atuarem no mercado. Para tanto, "eles precisam saber quem são seus clientes, para quem vão vender seus produtos, quem são seus fornecedores e quem são seus concorrentes", ressalta Cartaxo.

Ainda conforme o superintendente da instituição, para o projeto serão disponibilizados recursos da ordem de R$ 410 mil, com o intuito de estimular empreendedores culturais/criativos a transformarem suas ideias em bens ou serviços economicamente viáveis e sustentáveis, de maneira a alavancar a Economia Criativa no estado do Ceará, contribuindo para geração de mais empregos e renda.

Podem participar da seleção, Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), com projetos inovadores nas áreas do Design (Moda, Interiores e Paisagístico); Audiovisual: (Cinema e Vídeo, TV, Rádio, Jornais e Publicidade); Artes Visuais ( Pintura, Escultura, Desenho e Fotografia); Patrimônio Natural e Cultural / Expressões culturais (Espetáculos, Museus, Parques Temáticos, Artesanato, Circo, Teatro, Dança e Festas Populares) e Mídias Interativas (Games e Podcast).

Os interessados em participar, devem apresentar a proposta por meio de formulário eletrônico disponível no site do Sebrae/CE, a partir desta quarta-feira (25). Segue o link editaleconomiacriativa.ce.sebrae.com.br