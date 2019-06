São João do Ceará 2019 começa nesta sexta-feira (21) com grandes shows e quadrilhas

Abençoado por São Luís Gonzaga, santo homenageado no dia 21 de junho, e palco para a cultura reverenciada pelo xará Luiz Gonzaga, o São João do Ceará começa nesta sexta-feira (21) carregado de simbologia e animação.

Até o próximo domingo (23), o evento gratuito no Aterro da Praia de Iracema, voltado para toda a família, recebe 15 shows nacionais e regionais no palco principal, entre eles Henrique e Juliano, A Loba, Mano Walter, Zezé Di Camargo e Luciano e Bonde do Brasil.

Outra atração confirmada é o cantor Renno. A apresentação é a primeira dele no evento desde o lançamento da carreira solo, no início deste ano. "Nesses últimos três anos eu tenho investido muito forte, rodado o Brasil inteiro, conhecendo artistas e me comunicando com eles por meio de composições. São mais de 300 músicas gravadas e boa parte do show vai ser baseada nessas músicas que escrevi e hoje são sucessos nacionais", adianta ele. Renno é o autor de hits recentes que estão na boca dos brasileiros como "Quem pegou, pegou", da dupla Henrique e Juliano; "Sem sal" de Marília Mendonça, e "Igual ela só uma", de Wesley Safadão.

O show terá um novo repertório, preparado especialmente para o período, onde o público vai poder conferir uma nova versão do cantor. "Estou imprimindo uma personalidade mais minha, tanto no que se trata de composições como de performance de palco, escolha de músicas. Estou ousando um pouco mais. Sempre gostei da ousadia e estou imprimindo mais ela", detalha.

Em primeiro show no São João do Ceará da carreira solo, cantor Renno promete mostrar um novo e mais ousado repertório musical FOTO: DIVULGAÇÃO

Renno promete ainda apresentar a sanfona aos jovens de um jeito novo. "Acho que é isso que faz a renovação desse movimento, desse estilo. Remeter uma música jovem e não deixar de lado a tradição". O show terá também outras canções de sucesso compostas por ele e músicas que marcaram a discografia de Aviões, Forró do Muído e Dorgival Dantas.

A banda Líbanos, que sobe ao palco no domingo (23), passeará pelos sons inesquecíveis da carreira, as novas apostas e destaques de colegas da música. "Além dos nossos sucessos, a gente toca o que está sendo mais tocado no meio do forró. Vamos cantar hits nacionais e o arrasta-pé, as músicas juninas que todo ano a gente faz", revela Wanessa. "Estamos superansiosos. Afinal é a primeira vez que a gente tá indo. Vamos fazer um show babado", empolga-se Juliet Moreno.

Quadrilhas

Paralelo às atrações musicais na Arena Show, o São João do Ceará terá polo gastronômico com comidas típicas, cidade cenográfica e um quadrilhódromo, com arquibancada para receber mil pessoas.

Quadrilhódromo terá apresentações todos os dias, entre elas a da Brilho do Sertão FOTO: HELENE SANTOS

Neste espaço reservado para a dança junina passarão quatro grupos, diariamente, entre infantis e adultos. No último dia haverá ainda uma quadrilha improvisada para crianças que estiverem na plateia, a partir das 17h. A animação será puxada pelos personagens da Turminha Diário, da TV Diário, Zé, Ceminha, Mazim e Bodim.

"É uma iniciativa muito interessante porque privilegia o público de Fortaleza com grandes atrações e é um dos maiores São João do Brasil de capital. A festa é para toda família participar junto com a gente", convida o diretor de programação do Sistema Verdes Mares, Fábio Ambrósio.

Destaque na estrutura, o palco principal do evento terá 18 metros de largura, um grande telão de led ao fundo e outros dois nas laterais, para o público poder acompanhar cada detalhe dos shows.

O São João tem a parceria das polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, Juizado da Infância e Juventude, Bombeiros, Samu, entre outros órgãos.

PROGRAMAÇÃO



SEXTA-FEIRA (21)

Shows

Cristal Quebrado

Bonde do Brasil

Mano Walter

Felipão

Zezé di Camargo e Luciano

Quadrilhas

Cai Cai Balão (infantil)

Junina Meu xodo

Junina So Mi

Zé Moringa - Adulto

SÁBADO (22)

Shows

A Loba

Luiza e Maurílio

Renno

Henrique e Juliano

Leo Chaves

Quadrilhas

Zé Moringa (Infantil)

Luz do sertão

Sanfona Nordestina

Brilho da Noite

DOMINGO (23)

Shows

Zé Dazefa

Líbanos

Lagosta Bronzeada

Tropikálya

Noda de Caju

Quadrilhas

Fogo e Lenha (Infantil)

Terra do Sol

Tradição da Roça

Brilho do sertão

Serviço

São João do Ceará 2019

Sexta-feira (21) e sábado (22), a partir das 18h, e domingo (23), às 17h

Local: Aterro da Praia de Iracema (Avenida Historiador Raimundo Girão, 800, Praia de Iracema)

Gratuito.