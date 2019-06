São João do Ceará 2019 anima mês junino com quadrilhas infantis neste fim de semana

O mar vai virar sertão, assim como tinha profetizado Antônio Conselheiro, no século 19. No próximo fim de semana, entre os dias 21 e 23 de junho, o Aterro da Praia de Iracema será palco do maior São João de Capital do Brasil, o São João do Ceará 2019.

Gratuito e voltado para toda a família, o evento é realizado pelo Sistema Verdes Mares. Uma grande infraestrutura será montada e composta por uma Arena Show, por onde passarão atrações musicais regionais e nacionais; uma cidade cenográfica, com brincadeiras divertidas como barraca do beijo, pau de sebo, tomba latas, dentre outras; e um quadrilhódromo - com capacidade para comportar um público de mil pessoas -, que receberá mais de 10 quadrilhas juninas, entre adultas e infantis.

Cada noite do evento terá abertura dos grupos de crianças, a partir das 19h. Em seguida, os adultos comandam a diversão, com quatro espetáculos por dia. No domingo, haverá ainda apresentação de uma quadrilha infantil improvisada.

A quadrilha Cai Cai Balão, do Pirambu, levará para a arena de shows um personagem muito caro aos nordestinos. O mestre da cultura Espedito Seleiro será homenageado com o tema "Celeiro do mundo: a arte popular do mestre". "Nós viajamos, em janeiro, e passamos três dias em Nova Olinda, fazendo a pesquisa com ele. Fizemos inclusive um vídeo com a sua participação. Nós conseguimos que ele interpretasse com as crianças", lembra com satisfação o presidente da quadrilha, Fábio Lessa.

Confira vídeo com mestre Espedito Seleiro

A referência ao mestre está inserida em peças de couro no cenário e no vestuário, além do repertório do musical. "Ele ficou superempolgado porque está sendo homenageado, e a gente, inclusive, está calçando as sandálias feitas por ele".

O grupo se reúne para ensaiar a quadrilha logo após o Carnaval, com ensaios três vezes por semana. No entanto, Fábio destaca que a apresentação junina é apenas uma das ações sociais promovidas na comunidade. "Quando termina o período junino a gente dá um tempo e começa a ensaiar o ato natalino, Pastoril Pirambu. Em novembro, paralelo ao pastoril, a gente começa a oficina de percussão do Pirambulando, o bloco de pré-Carnaval infantil da quadrilha".

Para fazer parte de todas atividades, as crianças precisam estar com bom desempenho escolar, garante o presidente da Cai Cai Balão. "Faço acompanhamento. Brigo mesmo, pego no pé, sou chato", diverte-se.

Romeu, Julieta e Carimbó

O São João do Ceará terá ainda a animação da quadrilha Fogo e Lenha, As crianças do bairro Castelo Encantado vão levar para o quadrilhódromo referências ao carimbó, gênero musical popular na região Norte do Brasil com influências das culturas negra e portuguesa.

"Tudo começou no quintal da minha casa, em 1990. Desde pequeno sempre gostei de São João e minha família toda é ligada às festas juninas", relembra o fundador, Cristiano Costa. Até julho, mais de 12 festivais em Fortaleza e no Maracanaú vão apreciar a graça desse ritmo Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

A quadrilha infantil Zé Moringa levará ao público a adaptação de um dos romances mais conhecidos do mundo, criado por William Shakespeare: "Romeu e Julieta do Sertão".

"A história real é trágica, mas a gente trouxe pra cá e fez uma versão mais alegre. No nosso caso, eles comemoram o casamento", adianta o presidente-fundador, César Soares. Nos últimos anos, o grupo abordou a fábula de "Alice no País das Maravilhas", a história de Luiz Gonzaga e "O Menino Maluquinho", mas César faz questão de frisar: "Tudo puxado pro sertão".

PROGRAMAÇÃO



SEXTA-FEIRA (21)

Shows

Cristal Quebrado

Bonde do Brasil

Mano Walter

Felipão

Zezé di Camargo e Luciano

Quadrilhas

Cai Cai Balão (infantil)

Junina Meu xodo

Junina So Mi

Zé Moringa - Adulto

SÁBADO (22)

Shows

A Loba

Luiza e Maurílio

Renno

Henrique e Juliano

Leo Chaves

Quadrilhas

Zé Moringa (Infantil)

Luz do sertão

Sanfona Nordestina

Brilho da Noite

DOMINGO (23)

Shows

Zé Dazefa

Líbanos

Lagosta Bronzeada

Tropikálya

Noda de Caju

Quadrilhas

Fogo e Lenha (Infantil)

Terra do Sol

Tradição da Roça

Brilho do sertão

Serviço

São João do Ceará 2019

Sexta-feira (21) e sábado (22), a partir das 18h, e domingo (23), às 17h

Local: Aterro da Praia de Iracema (Avenida Historiador Raimundo Girão, 800, Praia de Iracema)

Gratuito.