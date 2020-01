"Salve-se quem puder" estreia hoje e destaca Deborah Secco, Juliana Paiva e Vitória Strada

Furacões não são fenômenos comuns na história das telenovelas. Sabendo disso, Daniel Ortiz, autor de "Salve-se Quem Puder", que estreia nesta segunda-feira (27), na faixa das 19h da TV Globo, resolveu apostar em uma trama diferente: três protagonistas veem a vida mudar após presenciarem um assassinato, tudo em meio a um desastre natural que deve arrastar pessoas e narrativas.

Na última semana, durante lançamento com presença do elenco da nova novela, era esse o destaque dado ao enredo. Jornalistas foram recebidos em meio aos ventos reproduzidos pela equipe técnica da emissora com o intuito de destacar a inventividade da história.

Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva passearam pelo cenário do evento dando detalhes sobre as personagens protagonistas. Aléxia, Kyra e Luna, respectivamente, se conhecem em circunstâncias adversas na praia de Cancún, no México, e entram para o Serviço de Proteção à Testemunha, logo depois de fugirem da cena de um crime. Com isso, são dadas como mortas para poder recomeçar em outra cidade do Brasil.

Para as atrizes, que concederam entrevistas ao longo da noite, sempre com um sorriso largo no rosto, o fator escolhido para integrar o elenco foi a possibilidade de brincar com o roteiro e entregar um produto leve, típico da faixa em que foi alocado.

"Eu estava há muito tempo sem fazer uma novela de comédia e tenho me divertido muito com isso, com poder voltar a brincar", explicou Deborah. Na pele de Aléxia, uma atriz prestes a alcançar o estrelato, ela se tornará Josimara e irá morar em uma cidade distante, para fugir de vez dos bandidos perigosos.

Encurralada pelos jornalistas, mas, ainda assim, com a expressão de leveza no rosto, a atriz contou ter mudado a percepção em relação ao trabalho logo após o nascimento da filha, Maria Flor, de 4 anos.

"Hoje, minha realização está dentro de casa. Então, ter a oportunidade de fazer algo mais leve, sem todo o peso de algo mais dramático, é uma chance de vir para rir, fazer palhaçada com a Aléxia, e está sendo uma delícia gravar tudo".

Parceria

Dividindo o protagonismo, as três mostraram relação de carinho durante o lançamento. Assistiram juntas ao clipe oficial do folhetim e conversaram animadas durante toda a festa, enquanto pareciam se divertir com os questionamentos.

Juliana Paiva, que viverá uma menina delicada, ressalta as graças de viver a nova experiência, assim como Deborah. A personagem Luna é apaixonada pelas novelas mexicanas e também viverá o conflito de ter que lidar com a mãe, pela qual havia sido abandonada, após chegar ao Brasil.

Sobre o trabalho, Juliana faz questão de ressaltar o quanto acredita nos textos de Daniel Ortiz e de como se viu encantada pela possibilidade de atuar em meio a uma história mais "descompromissada" com o real.

"Mesmo sendo algo engraçado de fazer, acredito que também tem me feito refletir. É interessante pensar também que cada um tem um furacão na vida, todo mundo já encarou alguma adversidade", comenta ela ao lembrar da perda do pai recentemente e da dificuldade pessoal ao retornar às telinhas com o novo trabalho.

"O que admiro na Luna é justamente a força de vontade dela. Inclusive, é algo que procuro transparecer durante a atuação. Em meio a todo o caos desse início da trama, ela segue em frente, busca participar desse Serviço de Proteção por amor ao pai e ao mesmo tempo ela vai poder encontrar a mãe, que a abandonou no passado", diz.

Encontros

Da parceria com as outras duas atrizes, com as quais não havia contracenado ainda, Juliana faz questão de ressaltar o ambiente confortável no set, realidade que tem sido muito positiva dentro do contexto vivenciado por ela na profissão.

"Nós sempre brincamos que somos as três panteras, as três patetas e as três mosqueteiras. Na novela, é uma pela outra o tempo inteiro. É legal essa parceria, porque estamos mostrando essa história de amor e de como essas vidas vão sendo interligadas", finaliza ao adiantar ainda mais reviravoltas para as três até o fim.

Diferente das outras duas, Vitória Strada faz algo diferente desta vez: se antes aparecia na TV com personagens mais "pesadas", surge agora com o ar de uma jovem desastrada e sonhadora, preocupada com todos os detalhes da vida, afetados diretamente pelo furacão.

"Ela é uma menina muito serelepe, com uma alma muito alegre, de verdade. Desde pequena ela sonha em casar, ter a vida dela e ser mãe. Essa combinação de faces a torna cativante", opina.

No início da novela, Kyra é pedida em casamento por Rafael, interpretado por Bruno Ferrari. Ao ser transformada em Cleyde, por conta da proteção, vê tudo desmoronar e enxerga nas colegas um porto seguro.

"Passamos por tanta coisa nesse início de novela, mas apesar de ter essas duas fases é bem claro o quanto elas três não mudam. Elas ganham esse nome novo e vidas novas, mas ainda continuam tendo a personalidade delas", conta.

No fim da noite, as atrizes fizeram questão de se abraçar para marcar a nova fase. A partir de hoje, elas esperam surpreender os telespectadores. "Já estamos muito ansiosas por tudo que virá pela frente", encerra Deborah, na expectativa pela estreia.

*A repórter viajou para o Rio de Janeiro a convite da Globo