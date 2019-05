Roer as unhas pode ser uma maneira de aliviar a ansiedade e o estresse

Dificuldades de encarar problemas no cotidiano ou enfrentar atividades corriqueiras, a exemplo de provas, testes ou falar em público, são situações que podem ocasionar a onicofagia (hábito de roer as unhas) como maneira de aliviar sintomas de ansiedade ou estresse.

Conforme a psicóloga da Universidade de Fortaleza - Unifor, Aline Herculano, a mania pode ter início ainda na infância. "No entanto, torna-se evidente na adolescência, onde já ocorre uma grande atividade emocional tão característica da fase", afirma.

De acordo com a psicóloga, não existem estudos científicos que permitam classificar possíveis distúrbios. Porém, o hábito de morder as unhas demonstra possíveis prejuízos na saúde mental e emocional. "O descontrole com relação ao costume também pode ocasionar infecções, tendo em vista que as unhas guardam grande quantidade de bactérias", alerta.

Para controlar ou tratar os transtornos, a profissional diz que a primeira medida é observar se o comportamento é exagerado ou impede a realização de outras atividades. Caso seja percebida a repetição excessiva, é necessária uma avaliação. "O acompanhamento deve ser feito por um médico psiquiatra e um psicólogo", orienta.

No caso das crianças, a especialista ressalta que o diálogo em casa é um bom caminho. "Manifestar preocupações e contar com apoio dos pais e de familiares facilita e também possibilita uma sensação de segurança para o desempenho benéfico na mudança de hábito", diz Aline Herculano.

A jornalista Priscila Ipirajá lembra de ter começado a roer as unhas na infância. "Meus pais sempre chamavam minha atenção, mas eu não conseguia parar", lembra. Ela atribui o vício ao quadro de ansiedade e de estresse desenvolvido por conta da rotina agitada na infância.

Além da aparência, Priscila diz que a dor a incomodava muito. "Eu roia as unhas até chegar na carne", confessa. Apesar de desejar unhas grandes e bonitas, era uma luta para deixá-las crescerem. A solução foi aderir, há quatro anos, à versão postiça. "Mesmo quando retiro a porcelana para as unhas naturais respirarem, não volto a roê-las", conta Priscila.

Roer as unhas, assim como morder a ponta do lápis, da caneta, chupar o dedo, considerados como ato parafuncionais, também podem desencadear outras complicações, a exemplo da Disfunção Temporomandibular (DTM). Conforme a fisioterapeuta Fabiana Oliveira, os sintomas são confundidos com dores de cabeça, de ouvido ou de dentes. Quando as dores são persistentes, é importante buscar um especialista em dor orofacial e DTM para um diagnóstico preciso.

Prejuízos

O vício de roer as unhas pode causar pressões inadequadas na articulação e resultar em possíveis disfunções;

Distúrbio o ato pode ser desenvolvido involuntariamente ou por fatores emocionais, a exemplo de estresse e ansiedade;

Traumas e fatores genéticos podem desenvolver a Disfunções Temporomandibulares (DTM) gerando dores locais e crônicas;

Sensibilidade a região orofacial apresenta cansaço no rosto, inchaço, tensões, dificuldades ao abrir a boca e zumbidos nos ouvidos;

Sintomas a DTM pode ser confundida com dores de cabeça, de ouvido ou de dente;

Tratamento inclui mudança de hábitos, exercícios mandibulares, como terapias de suporte, termoterapia e farmacoterapia Fonte: Fabiane Oliveira- Fisioterapeuta;