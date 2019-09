Roda de Conversa sobre "a arte em couro de Espedito Seleiro" acontece sábado (28) no MAUC

O Instituto de Cultura e Arte (ICA) e o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC) realizam neste sábado (28), às 9h30, no MAUC, a roda de conversa “A arte em couro do Mestre Espedito Seleiro”. O encontro aberto ao público, faz parte da programação de encerramento da exposição “Espedito Seleiro – 80 anos de couro e alma”.

O tema será abordado pelo pesquisador da cultura popular cearense, escritor e professor aposentado da UFC, Gilmar de Carvalho, as ex-alunas do ICA – UFC que pesquisam sobre o ofício do Mestre Espedito Seleiro, Adriana de Sá (Bacharela em Design-Moda – UFC) e Liana Dodt (Jornalista e Mestra em Comunicação pela UFC). A mediação será feita pela professora do curso de Design-Moda, Araguacy Paixão Filgueiras.

O encontro propõe discutir os processos criativos e produtivos de fabricação de artigos em couro, a partir do trabalho do Mestre Espedito Seleiro e suas possibilidades de diálogo com a moda e o design. No contexto geral, o mestre artesão coloca-se na fronteira entre a tradição e a contemporaneidade, atualizando o ofício e o fazer criativo.

A apresentação faz parte de parceria estabelecida entre o Instituto de Cultura e Arte e o MAUC, que realizarão mensalmente uma programação cultural com diversas linguagens artísticas.

Serviço:

Roda de Conversa “A arte em couro do Mestre Espedito Seleiro”

Data: 28 de setembro (sábado)

Horário: 10h às 11h30

Local: Museu de Arte da UFC - MAUC