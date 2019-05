Rendas, seda e bordados são ressignificados com doses de sensualidade em peças de Martha Medeiros

Promover o trabalho em renda ao patamar de luxo, investir no talento de artesãs de cidades vizinhas de Maceió e, sobretudo, levar a habilidade nordestina à apreciação de brasileiros e estrangeiros.

Essa é a proposta da designer Martha Medeiros. Com foco na produção handmade, a alagoana aposta nos pilares da sustentabilidade para trabalhar peças em rendas como renascença, filé, bilro e labirinto. Além disso, mescla o ofício artesanal ao requinte europeu de rendas francesas.

Neste editorial clicado por Rafael Sales, beleza de Patrick Pontes e styling de Rafaella Nunes (todos cearenses), a modelo Juliana Bernardino veste looks que unem o fazer à mão com doses mais frescas de moda.

A renda com bordados e aplicações feitos à mão ganha ares modernos com o shape esportivo da bomber. Aliado à casualidade da calça jeans, a peça passeia por ambientes mais urbanos

A suavidade da beleza contempla produções diurnas e noturnas, com olho levemente esfumado e máscara de cílios, aliados à boca rosa e blush leve