Referência na percussão, cearense Igor Caracas lança seu primeiro disco solo

Se você quiser reconhecer a alma de quem carrega o batuque no sangue, observe se essa pessoa é daquelas que tira som de tudo: da máquina de lavar, da mesa de centro, dos pratos ou dos talheres. O cearense Igor Caracas (30) tinha esse "TOC" desde cedo e - ainda incentivado pelo pai, o jornalista Moacir Maia - seguiu trajetória na música como percussionista.

Ora sem formação acadêmica, ora já formado pelo Curso de Música da Universidade de São Paulo/USP), Igor alargou seus conhecimentos para além da percussão e agora revela uma faceta musical mais ampla, com o lançamento do primeiro disco solo, "Cada Passo". O repertório está disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta (14).

Produzido por Igor em parceria com Gabriel Bubu/RJ (Do Amor, Los Hermanos), o álbum traz 10 faixas. O cearense canta e compõe a maioria das canções. Além de composições que revelam sua força já na primeira audição do ouvinte, a exemplo da bela "Carrossel" e do balanço de "Alheia" (o primeiro single, lançado mês passado), a sequência apresenta novas versões de músicas feitas por Caracas e já gravadas por outros intérpretes.

Desta leva, "Quem quer que seja" (parceria dele com Daniel Medina/CE) e "Avante Delírio", ambas gravadas por Saulo Duarte/PA, estão na conta. O disco ainda traz participações especiais de Ana Rossi e Maria Beraldo. "Alheia", gravada pela cearense Laya em 2016, foi uma das primeiras crias do repertório. Igor situa que as 10 músicas datam de 2009 até cá. "Eu fazia umas gravações dentro de casa, mas nunca tinha lançado", pontua.

Produção

Da gravação da versão da cantora Laya para "Alheia", Igor conheceu o experiente Gabriel Bubu e, ao firmar os laços de amizade, amadureceu a parceria que culminou na produção deste disco. "Não queria gravar o disco sozinho, pra não ficar um processo muito solitário. Daí pensei nele, mostrei as músicas, e imaginava que a gente ia fazer só nós dois. Mas ele montou uma banda-base", detalha.

A banda de apoio do disco poderia ser, tranquilamente, uma formação potente do atual cenário da música brasileira. Além de Igor Caracas nos vocais, guitarra, violão e percussão; Bubu no baixo, Samuel Fraga na bateria e João Leão nos teclados (estes dois acompanham a cantora Céu/SP) completam o time.

O clipe do single "Alheia", também lançado no mês passado, foi gravado na praia da Peroba, em Icapuí (CE). "Vou lá desde os 10 anos de idade. Foi cenário de momentos muito importantes da minha vida. É minha praia predileta no mundo. Lá, me sinto conectado com as minhas raízes e outras tantas instâncias do universo", reflete Igor Caracas.

Capa animada

O álbum traz uma experiência inovadora em termos de artes visuais. Com concepção do músico e da artista plástica Clara Capelo, "Cada Passo" tem uma 'capa-animada' - uma sequência de "gif animada" que reúne, em um mesmo enquadramento, foto e animação de Clara, figurino de Themis Memória e a pintura de Artur Bombato. Em paralelo, o disco inclui um álbum virtual, desenvolvido pelo designer cearense Darwin Marinho.

"Eu não conheço outra criação de 'capa-animada', aqui no Brasil, como essa", situa Igor. Ele explica a ideia: "sempre me perguntei porque, nesse momento tecnológico, do digital, os discos físicos não vinham com uma capa animada. E eu via algumas imagens de capas que me inspiravam movimento, mas elas não se mexiam. Daí pensei 'ah, a minha capa vai se mexer' (risos)".

A "capa animada" do álbum Concepção: Igor Caracas, Clara Capelo, Artur Bombato e Themis Memória

Além da carreira solo, Igor Caracas hoje acompanha outros artistas e dá aulas de música. Para ele, importa "ser autoral onde quer que eu esteja". "E ter uma colaboração criativa nas coisas que me envolvo. Pensar no que eu estou fazendo. É difícil, pra mim, fazer uma coisa de qualquer jeito. Seja no trabalho solo, como percussionista, produtor musical ou educador", observa o músico.

Dentre os parceiros conterrâneos, o músico hoje trabalha na produção dos próximos discos da cantora Lorena Nunes, ao lado de Cláudio Mendes (previsto para sair em 2020); e do guitarrista Bruno Rafael (também autor da faixa "Carrossel"), em parceria com este e com o baterista Guilherme Mendonça.