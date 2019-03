Recursos utilizados por Celso Kamura conferem requinte as produções

Especializado em visagismo, o beauty artist Celso Kamura se supera mais uma vez na arte de criar um visual personalizado. Com base no biotipo e no estilo de cada indivíduo, o colorista, cabeleireiro e maquiador esbanjou criatividade e originalidade na construção dos looks exibidos pelos modelos que apresentaram a coleção 2019 da grife de Fábio Sousa, recentemente, no Centro Cultural SP.

Brilho, radiância e textura aveludada foram apostas de Celso para garantir uma pele natural e saudável. "Buscamos uma beleza bem contemporânea e street, mas ao mesmo tempo pensamos finalizar a maquiagem com um toque mais próximo dos anos 1970", comenta.

Cabelos coloridos e olhos bem marcados ganharam mais destaque com a pele natural Foto: Marcelo Soubhia/ Agência Fotosite

Para conseguir uma pele bem fresca e matte, a equipe CKamura usou cosméticos específicos de limpeza e tratamento para peles clara, negra, oleosa e seca. Os procedimentos foram aplicados tanto nos manequins femininos quanto nos masculinos. Com a derme devidamente preparada e revitalizada, o especialista e seus profissionais iniciam os trabalhos de produção da maquiagem.

Destaques

Os olhos marcados nas pálpebras superiores com delineador forte, nas cores preta para as negras e marrom para as loiras, foram o ponto crucial da produção. Traços bem geométricos e coloridos produzidos abaixo dos olhos são arrematados com máscara de cílios, conferindo assim a harmonia aos figurinos.

Maquiagem e adereços de cabelos usados por Kamura complementam o colorido das criações Foto: Marcelo Soubhia/Agência Fotosite

Com o propósito de realçar ainda mais a tonalidade de pele, o time de Celso Kamura optou pelo uso dos pigmentos lipmix vermelho, pink, laranja, azul-piscina, marinho, preto e amarelo. A escolha casou perfeitamente com a ideia de valorização da imagem, a qual garantiu a aprovação e arrancou aplausos do público no desfile.

Cabelo

Centrado na valorização da beleza natural, o conceito do hairstylist se estende às formas de construções dos penteados. A ideia foi desenvolvida respeitando a textura própria de cada cabelo e acrescentando alguns acessórios. "A intervenção se aplicou apenas quando houve a necessidade de controlar os fios soltos. Utilizamos mousse para adicionar, ou pomada para diminuir o volume dos fios", explicou Kamura.

As cores fortes aplicadas na maquiagem combinaram com os tons apresentados pela coleção de Fábio Sousa Foto: Marcela Soubhia/Agência Fotosite

O discreto detalhe dos cabelos repartidos com uma risca lateral, do lado direito para o esquerdo, além de conferir o proposital aspecto 'sujinho', identificava o toque de sensibilidade e requinte do beauty artist, o queridinho das celebridades.