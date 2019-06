Recorde de shows: Jonas Esticado possui uma das maiores agendas de São João

Um dos cantores de forró com a maior agenda de São João é de Juazeiro do Norte, no Ceará. Jonas Esticado realizará um total de 35 shows no mês de junho. A coluna Puxa o Fole produziu um levantamento, por meio das assessorias de imprensa, empresários e redes sociais, com os números de apresentações. A média é de 20 shows por artista.

Em Juazeiro do Norte, Jonas Esticado revela que na infância o que mais aguardava durante o São João eram as brincadeiras com bombinhas. "Eu me animava para comprar traque, cuspe de dragão e chuvinha. Sempre gostei das festas juninas. Como comecei a cantar bem cedo, nunca fui muito de andar em festa. Na adolescência, cheguei a dançar quadrilha, me pintava todo. Vestia calça rasgada e usava barba e bigode que a gente fazia com pincel", lembra.

Em meio à rotina atribulada, longe do filho e da esposa, o forrozeiro diz ter prazer em visitar tantas cidades. "É um pouco cansativo, mas prazeroso. É um mês abençoado para quem faz shows. A gente prepara com antecedência o repertório. Neste ano não me preparei fisicamente, estou um pouco gordinho", brinca o forrozeiro Jonas Esticado.

Nos eventos juninos, o juazeirense leva a nova música de trabalho. "Meu Coração Pegou Ar", uma feat com a dupla Matheus e Kauan, que já é ouvida da boca do povo nas apresentações pelo Nordeste.

"Gravamos em São Paulo, no estúdio do Luan Santana. A produção ficou por conta da GR6, que assina videoclipes de funkeiros", revela Jonas Esticado. No YouTube, o videoclipe alcança a marca de 7 milhões de visualizações.

Agendas

A forrozeira Walkyria Santos é a voz feminina com o maior número de shows no mês de junho. A loira somava 35 apresentações, mas perdeu uma após o não cumprimento de acordos em Guarabira (PB).

Ao lado de Walkyria, em segundo lugar no ranking junino, quem aparece é o cantor Thullio Milionário. O nome é pouco conhecido no Ceará, mas forte no Rio Grande do Norte. Quem esperava Xand Avião ou Wesley Safadão no topo, se enganou, mas eles aparecem entre os dez primeiros. Vale ressaltar que o porte de cada artista influencia nos cachês.

A coluna Puxa o Fole consultou e solicitou de assessorias e empresários, a agenda de mais de 70 artistas. Alguns deles disponibilizaram nas redes sociais o número de shows. As produções de Calcinha Preta, Vicente Nery, Júnior Vianna, Romim Mata, Simone e Simaria, Alcymar Monteiro, Tony Guerra, Tropikália, Líbanos, Balancear, Mastruz com Leite, Caviar Com Rapadura e Cavalo de Pau não estavam com agendas fechadas ou não responderam ao contato.