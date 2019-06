Receitas de família e ingredientes diferenciados incrementam bolos juninos

Sabor conhecido de todo cearense, principalmente em época de bandeirinhas erguidas, roupa xadrez e comidas típicas à mesa, o pé de moleque ocupa lugar de destaque na culinária junina. Feito com os ingredientes já tradicionais, como carimã, rapadura e castanhas, o bolo, quando é feito pela chef de cozinha Noélia Fontenelle, ganha outros temperos.

A chef de cozinha Noélia Fontenelle adicionou canela e café solúvel ao tradicional pé de moleque Foto: Natinho Rodrigues

Juntos, o café e a canela compõem o diferencial do prato, que era um dos preferidos do pai dela. "Quando era época de São João, ele fazia as fogueiras, o aluá e o pé de moleque. Só que eu mudei o pé de moleque dele. O dele era bem básico, ele não usava a canela, eu coloquei e dei um toque especial. Tem também o café solúvel que quebra o doce da rapadura", conta a chef.

O prato junino não foi a única receita que herdou de família. Hoje com três lojas físicas de produção e venda de doces e salgados, Noélia começou a se engraçar pela cozinha quando ainda tinha dez anos de idade. "Comecei em casa, fazendo bolo. Meu pai começou a gostar, minha mãe também e era eu que fazia os bolos no fim de semana", relembra a cozinheira que não faz a menor questão de distanciar do ambiente de trabalho, apesar da recomendação de muitos. "Muita gente aconselha que eu deixe porque já trabalhei demais, mas eu não vivo sem meu trabalho", diz.

Foto: Natinho Rodrigues

Ela também veste o avental para garantir que todos os pedidos sejam atendidos quando o movimento comercial aumenta porque se aproximam os períodos festivos, a exemplo do fim de ano e do mês de junho. Este último tem sabor especial para a chef:

"eu amo comida junina, amo tudo que é de São João e gosto mais de comida assim, tipo comida de sertão".

Festa gastronômica

Quem chega a uma das unidades da confeitaria Doce Gula também é envolvido pelo clima junino. A barraca caracterizada em tons fortes e tecido de chita chama a atenção pelo preciosismo presente na decoração. A riqueza de detalhes, segundo a chef Silvia Vasconcelos, proprietária do empreendimento, vem dos muitos anos de experiência.

O cardápio acompanha o ritmo dos festejos e, entre os destaques da casa, nessa época do ano, está o bom bocado de macaxeira, uma receita composta pelo doce dos ingredientes e do afeto.

A receita do bom bocado de macaxeira feito pela chef Sílvia Vasconcelos é herança de família Foto: Fabiane de Paula

"Todas as receitas que usamos no São João são de família, amigos e funcionários que trazem e damos uma consistência mais profissional", conta Sílvia, explicando que o doce com macaxeira foi herdado de casa. "É uma receita da minha tia, que ela guardava a sete chaves e um dia decidiu nos dar porque era motivo de reunião da família".

Quem prova do doce logo entende o porquê dessa preferência familiar. "É um bolo muito saboroso, cremoso, tem bastante coco, muita macaxeira e é bem simples de fazer como toda receita junina", detalha Sílvia.

Mente criativa

Apesar do trabalho que dá, o chef boulanger de panificação e confeitaria Carlinhos Cardoso não se incomoda de esculpir à mão o cheesecake de milho verde criado por ele.

O acréscimo inusitado de raspas de limão siciliano é o toque de chef dado por Carlinhos Cardoso ao cheesecake de milho verde Foto: Helene Santos

Acostumado a lançar mão da inventividade para criar pratos inéditos, ele conta que a composição junina foi pensada para um concurso. "Eu queria uma receita que trouxesse impacto para as pessoas. Fiz essa receita uma vez e achei que faltava alguma coisa. Foi nessa que eu acrescentei as raspas de limão siciliano. Ficou excelente", comenta o chef.

Hoje, o cheesecake de milho pode ser encontrado na Padaria Costa Mendes, onde Carlinhos trabalha como chefe de produção e de controle de qualidade. De acordo com o chef, o produto exclusivo, criado há menos de um mês, tem agradado bastante.

"A gente deu para as pessoas degustarem e todos acharam muito gostoso, um produto bem leve, porque a maioria das receitas de milho é um pouco pesada", pontua Carlinhos que pode até dar o próprio exemplo para atestar a qualidade do prato inventado por ele.

Foto: Helene Santos

"Eu faço muitas receitas com milho e não chego nem a degustar porque eu não gosto do grão, mas com a combinação do milho com o queijo, o creme de leite e as raspas de limão ficou muito gostoso e quem não gosta de milho, se comer, vai gostar".

Serviço

Noélia Doces e Salgados

Nos bairros Parque Manibura, Montese e Aldeota

Telefones: (85) 3239-2739 e (85) 3036-7650

Doce Gula Confeitaria

Nos bairros Cidade dos Funcionários e Aldeota

Telefones: (85 ) 3271-2030, (85) 3271-2680 e (85) 3224-6616

Costa Mendes Delicatessen

Nos bairros Aldeota, Montese e Vila União

Telefones: (85) 3121-7171, (85) 3494-5050, (85) 3272-3034