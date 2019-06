Rapper confirmado na Flip transita entre poesia e horror em trama sobre o genocídio na Ruanda

A voz que ouvimos marcar o papel é de uma criança. Perdida, confessa: "Não sei bem ao certo como esta história começou". Agarra-se, assim, ao pai para elucidar fatos que, à tenra idade, pouco há para compreender, acerca das diferenças entre as etnias hutu e tútsi. Da maneira mais pueril e absoluta possível, ele responde: "Tudo depende do nariz e da altura das pessoas".

Para Maria de Fátima Oliva do Coutto, "este talvez seja um dos motivos que tornam imperdível a leitura do livro". Ela é tradutora de "Meu pequeno país", estreia literária do romancista e rapper africano radicado na França Gaël Faye, 14ª presença confirmada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) deste ano. A obra é o lançamento de junho da Editora Rádio Londres, casa detentora de respeitado catálogo de ficção.

Em breves linhas, a trama assinada por Faye tenta explicar as origens do genocídio ocorrido na Ruanda nos anos 1990 a partir do crescendo de violência instaurado no local. Para isso, utiliza-se do olhar do pequeno Gabriel, residente em um bairro nobre de Bujumbura, no Burundi, que vivencia o choque dos conflitos étnicos e políticos e a perda da inocência.

Ainda que ficcional, a narrativa espelha algo maior: é baseada nas próprias experiências da vida do escritor. Feito Gabriel, Gaël também sentiu o impacto da conflagração no país natal, responsável por liquidar mais de 800 mil pessoas.

"O autor nos apresenta um tema muito específico, mas com apelo universal, a partir da questão da perda da infância, do paraíso perdido. Essa primeira fase da vida deixa em todos marcas indeléveis, que Gaël nos faz reviver com a história do pequeno Gabriel, sua família, amigos e de seu pequeno país, por meio de uma escrita delicada e que prima em recriar sensações desaparecidas no tempo. Ele usa as palavras como um mágico", sublinha Fátima, em entrevista ao Verso.

Expressões

Odores, luzes e sons traçam, no papel, o rastro das origens do escritor. A música, assim, é bastante presente na obra. Em determinado trecho, por exemplo, ficamos sabendo que, no Burundi, era tradição tocarem música clássica na rádio quando havia um golpe de Estado.

Nesse movimento, talvez uma das habilidades mais preciosas de Gaël é possuir uma perspectiva poética e estilo suave para dizer coisas muito duras com palavras doces, o que confere nova atmosfera ao relato. Descreve as brincadeiras da turma, mas também os massacres e a carnificina; enfoca em detalhes íntimos, sem deixar de dramatizar a terrível nostalgia de ter perdido o próprio mundo para a guerra.

Conforme destaca Fátima, "faltam demarcações entre o bom e o mal, a sanidade e a insanidade, a pureza e a corrupção. Não há juízo de valor. Ele vai capturando o impacto da desintegração, a morte da inocência. Tem uma visão poética, embora política".

Enquanto a pauta sobre imigração cresce a cada dia, o livro torna-se convite para compreendermos o sofrimento dos que são obrigados a deixar para trás as próprias raízes. E mostrar o quão difícil são os preconceitos, aceitar o diferente.

Ao vir para o Brasil, Gaël Faye deve, portanto, alimentar a curiosidade do público com uma trama que amplia o eixo convencional, além de demarcar realidade animadora para o setor editorial: o número de autores africanos traduzidos no País, estatística que tem crescido (apesar de ainda carecer de maiores olhares).

Delicado, intenso e vigoroso, "Meu pequeno país" reflete tal relevância: já transbordou, virou pátria maior. Ganhou cinco prêmios literários na França, tradução em mais de 30 idiomas e está em fase de adaptação cinematográfica. Uma pequena obra-prima.

Meu Pequeno País

Gaël Faye

Tradução: Maria de Fátima Oliva do Coutto

Rádio Londres

2019, 189 páginas

R$ 59, 50