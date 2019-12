Raizeira apresenta banhos e amuletos para começar 2020 energizado e protegido

Uma das frases mais utilizadas nas redes sociais nos últimos tempos foi: "2019 já pode acabar". Mas a chegada de um novo ano é sempre uma oportunidade de virar a página e esquecer as decepções vividas nos últimos doze meses. Afinal, mais um ciclo de vida chega ao fim.

E para quem gosta de seguir os tradicionais rituais para receber o novo ano reenergizado, a raizeira Mãe Bia Rodrigues recomenda banhos de limpeza, de bons fluidos e amuletos.

Segundo a raizeira, o ideal é que os procedimentos sejam os últimos do dia 31 de dezembro. "O primeiro é o banho de limpeza (descarrego) para eliminar mau-olhado, maus-pensamentos, inveja e energias negativas".

Preparado com folhas de guiné, sal grosso, alho roxo e uma fatia de fumo, ele deve ser tomado após a higiene normal e é fundamental que seja realizado do pescoço para baixo. Isso evita o desequilíbrio dos chacras superiores. Eles são, por meio da mediunidade, o elo entre a pessoa e o plano astral superior. Após o ritual, quem tiver em casa, pode sair do banho e secar os pés no carvão vegetal ou mineral para absorver qualquer resíduo de carga negativa.

Bons fluidos

Logo após o 'descarrego', a raizeira recomenda o banho de cheiro. Esse é o da prosperidade e ajuda a revigorar as energias para que a pessoa alcance os objetivos. Atrai, ainda, dinheiro, boas amizades e a companhia de pessoas leves. "

O banho também favorece a realização de boas compras e conquista de cargo melhor no trabalho", afirma a raizeira.

De acordo com Mãe Bia, esse tipo é realizado com ervas bastante utilizadas na medicina natural, a exemplo do alecrim, girassol em pétalas, manjericão, louro e gotas de perfume da preferência de cada um.

Ao finalizar, ela orienta deixar o corpo secar naturalmente. "Caso prefira se enxugar, evite esfregar a pele, passe a toalha apenas com leves batidinhas. Após o banho, coloque uma roupa clara, leve e você está pronta para curtir sua festa de Réveillon", aconselha.

Reflexão

Conforme a raizeira, o banho é um momento único da pessoa consigo mesma. É a hora de mentalizar com pensamento positivo tudo o que se deseja conquistar. É o tempo de refletir sobre as atitudes boas ou ruins cometidas durante o ano.

Caso tenha magoado alguém, Mãe Bia aconselha pedir perdão, misericórdia divina para si ou para os outros. "Só reconhecendo nossas falhas conseguimos modificar qualquer sofrimento em nossas vidas. É agindo assim que conseguimos nos libertar das amarras e fazer valer nossa carta de alforria. Seja expressando nossas ideias, lutando pela igualdade social ou pela valorização da cultura, precisamos mostrar quem somos".

Sorte

Além dos banhos, sugestões para atrair proteção e sorte são os amuletos, a exemplo da figa, do olho grego, da cruz de caravaca, uma pirâmide, a coruja ou uma águia. Esses objetos são carregados de simbologias. Eles podem ser usados na bolsa, na carteira, no bolso ou mesmo como colar, pulseira ou tornozeleira.

A utilização desses objetos, segundo Mãe Bia, simbolizam força, evolução, transformação, liberdade, poder e equilíbrio. Para finalizar, a raizeira mentaliza bons fluidos e pensamentos positivos para 2020.

Banho de descarrego

Ingredientes

Este banho é composto com 7 folhas de guiné inteiras, 3 punhados (mão cheia de sal grosso), 7 dentes de alho roxo, 1 pedaço de fumo em rolo, desfiado, na largura de dois dedos.

Preparo

Junte todos os ingredientes com um litro de água, leve para ferver e, depois, deixe esfriar naturalmente. Tome um banho normal e, em seguida, despeje o líquido do pescoço para baixo.

Benefícios

A aplicação deste banho visa remover toda força negativa, incluindo maus pensamentos e mau-olhado, além de afastar pessoas invejosas e maldosas.

Prosperidade

Ingredientes

Com um punhado ou 7 ramos de folhas verdes de alecrim, uma flor de girassol (só as pétalas), 7 talos de folha de manjericão, 3 folhas grandes de loro.

Ppreparo

Em um litro de água, coloque todos os ingredientes deixe ferver. Desligue o fogo e deixe esfriar naturalmente. Depois acrescente 7 gotas do seu perfume preferido. Despeje a mistura do pescoço para baixo. Não enxágue e seque o corpo.

Benefícios

Emana boas energias, facilita a realização dos objetivos, traz boas amizades e prosperidade.

Amuletos

Figa

Usar como colar, pulseira, no bolso ou na carteira;

Olho grego

Simboliza a sorte, energia positiva, saúde, luz, paz e proteção;

Pirâmide

Vai sempre para o alto e atrai coisas positivas;

Coruja

Para ficar sempre com os olhos abertos e atento a alguma coisa boa ou ruim;

Borboleta

Representa evolução, liberdade e transformação.

