Rafael Cardoso confirma desejo de ir embora do Brasil e fala da relação com os filhos

Basta puxar o assunto sobre os filhos, Aurora (4) e Valentim (9 meses), para arrancar do ator Rafael Cardoso um terno sorriso. Acostumado a ser pai de menina - há quatro anos -, o nascimento do caçula trouxe uma sensação diferente na paternidade.

"Menino é bruto, né? Menino é ogro, a motricidade desenvolve mais rápido, mas a cabecinha... As mulheres são muito mais rápidas que a gente. A parte cognitiva a mulherada tira onda, a gente é todo ogro mesmo. Eu tô tendo esse aprendizado. Ele é muito carinhoso, só que é bruto", fala sobre o comportamento do filho, que completou 9 meses recentemente.

Casado com Mariana Bridi, filha da jornalista Sônia Bridi, o ator conta que virou alvo de disputa de atenção para a filha. "Porque a mãe tem que amamentar, né, 'mas o papai é meu'. Melhorou muito, mas quando eu pego o Valentim no colo ela vem: 'Papai, papai, eu machuquei o dedo aqui'. E não foi nada, qualquer coisa", gargalha ao recordar as situações criadas pela pequena.

Como uma forma de compensação e para que a filha não se sinta preterida, o galã conta que adotou uma tática. "Eu comprei vários presentinhos, porque a galera sempre chegava lá em casa com presente pro Valentim. Aí quando notava eu já chamava e dizia: 'Toma aqui, dá pra Aurora primeiro'", detalha.

Na novela "Espelho da Vida", o ator vive Danilo e Daniel, duas encarnações de um mesmo espírito FOTO: Divulgação/ Globo/ Raquel Cunha

Assalto

Em novembro do ano passado, o ator foi vítima de um arrastão no Rio de Janeiro. Enquanto voltava de sua fazenda acompanhado por um amigo, ele teve a caminhonete parada por cinco veículos, usados em assaltos durante toda a madrugada. Apesar de não resistir à abordagem, os dois tiveram armas apontadas para a cabeça durante o episódio.

Assustado com a violência, Rafael deu declarações na época dizendo que deixaria o Brasil. Hoje, ele garante que o trauma já passou, mas que os planos de morar em outro país ainda permanecem vivos.

"Eu fiquei um tempo meio recluso, até pra organizar os pensamentos. Eu queria ir embora, né? Eu falei assim: vou embora dessa merda, vou largar porque realmente tá difícil, a violência no Brasil tá cada vez pior, no Rio de Janeiro principalmente, a gente vive uma guerra civil há algum tempo. Aí eu comecei a repensar tudo de novo. Eu vou deixar um ato, algumas coisas influenciarem como eu penso ou eu vou pensar direito e agir racionalmente?", ponderou.

"Eu falei: Não vou mais perder tempo com besteira. Vou cuidar dos meus filhos. Vou dar o meu melhor. Assim que puder realmente eu vou embora mesmo, porque eu quero que os meus filhos possam correr na rua. Agora eles são pequenos, eu ainda controlo, a hora que tiverem saindo com os amigos, como é que eu vou ficar em casa? Não vou ficar. E é um trauma que vai passar, mas no momento que a gente está vivendo eu espero poder dar uma vida melhor pra eles", conclue e adianta ainda não haver um prazo para a mudança mas que está interessado em dois destinos para chamar de lar: Portugal ou Estados Unidos.

Antes disso, ele conta que pretende organizar suficientemente a vida financeira. Além de atuar, Rafael exercita paralelamente o potencial para gestão. Ele é proprietário de três restaurantes, uma fábrica de sucos orgânicos e outra de água.

Na história, os personagens de Rafael Cardoso disputam o amor de Júlia/ Cris (Vitória Strada) com os vilões Gustavo Bruno/Alain (João Vicente de Castro) FOTO: Divulgação

Espelho da Vida

Já em clima de despedida da novela das 18h, onde vive dois personagens, o protagonista revela que aguarda com ansiedade o momento do encontro de Daniel com Cris (Vitória Strada) na atualidade. "Eu só tô esperando por esse momento. Acho que vai ser lindo. Aí sinto muito pro Alain, mas acho que já era. Perdeu, playboy", gargalha ao citar o papel de João Vicente de Castro, rival pelo amor da mocinha na novela "Espelho da Vida".

No folhetim, enquanto Daniel busca terapia e regressão para lidar com os conflitos pessoais, na vida real Rafael lança mão de outros meios. "Faço outros tipos de terapia, né? Faço a terapia da floresta: vou pro mato, vou plantar. É a terapia que encontrei pra mim. Eu tenho minha fazenda então eu levo meus filhos pra fazenda. Vou pra cachoeira, vou pro mar, faço minhas rezas".

Sobre o desfecho da trama, ele alimenta a surpresa: "Vai pegar fogo, o fim da novela promete".