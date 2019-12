Projeto "Som do Ceará" presta homenagem a compositores cearenses neste domingo (22)

A época de fim de ano também é tempo de relembrar as composições musicais que estiveram nas paradas de sucesso da cena nacional. Para homenagear esses autores cearenses e os intérpretes dessas músicas, a TV Verdes Mares apresenta neste domingo (22) o projeto "O Som do Ceará", logo depois do Fantástico. A atração será disponibilizada no Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo. Com formato inspirado no "SóTocaTop", programa musical da TV Globo, o especial, que tem produção de Luanna Gondim e direção de Caio Leão, apresentará perfis dos compositores Renno Poeta, Jujuba, Hiago Nobre, Júnior Gomes, Romim Mata, Kadu Martins, Vinicius Poeta, entre outros. Por meio de depoimentos, eles compartilham os bastidores, inspirações, rotina de criação e a relação com a música.

O compositor Jujuba, por exemplo, conquistou fama com as letras de "Carro pancadão", "Água de bar" e "Vô tô estourado". Já "Encachaçada", "Vale Por Dez", "Só Voltou pra Dar o Troco" e "Babyzinha" foram as responsáveis por lançar Kadu Martins no mercado. Nessa última, o músico faz parceria com Leo Santana.

No especial, essas composições ganham destaque na voz dos cantores Renno Poeta, Wallas Arrais, Ávine Vinny, Felipão, Banda a Loba, Kadu Martins, Matheus Fernandes, Eric Land, Dinho Acaiaca e dos ex-participantes do The Voice Ana Ruth, Heloisa Ribeiro, Luan Rocha e Alexandre Nunes, reunidos em musical gravado na Boate Living, em Fortaleza. Esses nomes, de acordo com o diretor de programação Fábio Ambrosio, foram convidados a participar do projeto pelo fato de serem alguns dos responsáveis por representar a cena musical do Ceará nacionalmente.

Idealização

Fábio explica que a ideia surgiu após perceber que em todos os rankings de sucesso havia letras de autoria de cearenses. "A gente queria dar voz a essas pessoas que não aparecem na frente das câmeras. Esse projeto é uma grande homenagem a esses compositores que fazem sucesso na voz de alguém", conta.

Mas não só a música é atração do projeto. O cenário e o palco foram pensados especialmente por Guilhermino Benevides e trazem aparatos tecnológicos e também artigos não muito caros, como canos de PVC, que juntos dão um efeito diferente e são um show à parte.